Un avion de combat américain a parcouru 100 km sans pilote, a tenté d’expliquer le pilote à l’opérateur du 911 perplexe

Un pilote militaire dont l’avion de combat avancé a disparu temporairement le week-end dernier est entendu à plusieurs reprises demander une ambulance lors d’un appel déroutant au 911 depuis la maison de Caroline du Sud où il avait parachuté pour se mettre en sécurité, selon un enregistrement audio publié jeudi par l’Associated Press.

L’enregistrement de quatre minutes capture les circonstances bizarres dans lesquelles se trouvent les trois personnes non identifiées impliquées : un habitant de North Charleston expliquant calmement qu’un pilote vient d’être parachuté dans son jardin, le pilote qui ne sait pas ce qu’est devenu son avion F-35, et un homme perplexe. le répartiteur essaie de donner un sens à tout cela.

« Nous avons un pilote dans la maison, et je suppose qu’il a atterri dans mon jardin, et nous essayons de voir si nous pouvons amener une ambulance à la maison, s’il vous plaît », a déclaré le résident lors de l’appel du 17 septembre.

Le pilote, qui a déclaré avoir 47 ans, a déclaré se sentir « bien » après une chute qu’il estime être de 2 000 pieds (610 mètres). Seul son dos lui faisait mal, dit-il.

« Madame, un avion militaire s’est écrasé. Je suis le pilote. Nous devons lancer les secours », a déclaré le pilote. « Je ne sais pas où se trouve l’avion. Il se serait écrasé quelque part. Je me suis éjecté. »

Plus tard au cours de l’appel, il a lancé un autre appel à l’aide médicale.

Les Marines ont décrit le pilote comme un aviateur expérimenté possédant des décennies d’expérience dans le cockpit.

Le public n’est pas au courant du suivi de l’avion

Le F-35 s’est écrasé dimanche après qu’un dysfonctionnement ait poussé le pilote à s’éjecter.

L’avion de combat, qui, selon le Corps des Marines, se trouvait à une altitude d’environ 300 mètres seulement, a continué à voler sur 100 kilomètres jusqu’à ce qu’il s’écrase dans une zone rurale près d’Indiantown. Il a fallu plus d’une journée pour localiser l’épave.

Dans un autre appel de huit minutes diffusé jeudi à l’Associated Press, un responsable non identifié a tenté d’expliquer qu’ils avaient « un pilote avec son parachute », mais aucune information sur ce qui est arrivé à son avion ni aucune information sur un accident. Il a déclaré que « le pilote l’a perdu de vue en descendant à cause des conditions météorologiques ».

Des aviateurs de Joint Base Charleston parlent lundi à une famille vivant juste à côté du site d’un F-35 écrasé au sujet de l’opération de récupération de l’avion de combat et des demandes pour la famille dans le comté de Williamsburg, en Caroline du Sud. (Henry Taylor/La poste et le courrier/L’Associated Press)

Le Corps des Marines a déclaré jeudi qu’une fonctionnalité sur les avions de combat destinée à protéger les pilotes en cas d’urgence pourrait expliquer comment le F-35 a réussi à poursuivre ses voyages. Ils ont déclaré que même s’il n’était pas clair pourquoi l’avion avait continué à voler, le logiciel de commandes de vol aurait fonctionné pour le maintenir stable si le pilote n’avait plus les mains sur les commandes.

« Si l’avion est stable en vol en palier, il tentera d’y rester. S’il était dans une montée ou une descente établie, l’avion maintiendra un état 1G dans cette montée ou cette descente jusqu’à ce qu’on lui ordonne de faire autre chose », a déclaré le Marine. Corps a déclaré dans un communiqué. « Ceci est conçu pour sauver nos pilotes s’ils sont frappés d’incapacité ou s’ils perdent la conscience de la situation. »

D’autres questions sur l’accident demeurent, notamment pourquoi l’avion n’a pas été suivi alors qu’il continuait à survoler la Caroline du Sud et comment cela pourrait prendre plus d’une journée pour retrouver un énorme avion de combat qui avait survolé des zones peuplées, bien que rurales.

Les Marines insistent sur le fait que la fonctionnalité des avions à réaction était une « lueur d’espoir »

Les Marines ont déclaré que les fonctionnalités qui effacent les communications sécurisées d’un avion en cas d’éjection – une fonctionnalité conçue pour protéger à la fois l’emplacement du pilote et les systèmes classifiés de l’avion – peuvent également compliquer les efforts pour le retrouver.

« Normalement, les avions sont suivis via des codes radar et transpondeur », ont indiqué les Marines. « Lors de l’éjection du pilote, l’avion est conçu pour effacer [or ‘zeroize’] toutes les communications sécurisées.

Les forces de l’ordre locales et les officiers militaires se tiennent mardi aux points de contrôle dans le comté de Williamsburg, en Caroline du Sud, après l’annonce du crash du F-35B Lightning II. (Henry Taylor/La poste et le courrier/L’Associated Press)

L’avion aurait continué à diffuser un identifiant sur un canal ouvert pour s’identifier comme ami ou ennemi – mais même sur un canal de communication non classifié, le contrôle de la circulation aérienne n’aurait peut-être pas été en mesure de capter le signal en fonction de la puissance de son radar, de la météo. à l’époque, à quelle hauteur volait l’avion et le terrain, ont indiqué les Marines.

« Associé aux capacités furtives du F-35, le suivi de l’avion devait être effectué par des moyens non traditionnels », a indiqué le service dans son communiqué.

L’incident fait toujours l’objet d’une enquête et les résultats d’une commission d’examen officielle pourraient prendre des mois.

Cependant, les Marines ont déclaré que la fonction qui permettait à l’avion de voler aurait pu non seulement sauver la vie du pilote, mais aussi celle d’autres personnes au sol.

« La bonne nouvelle est que cela a semblé fonctionner comme annoncé. L’autre côté positif dans ce cas est que, grâce au vol du F-35, il a évité de s’écraser dans une zone densément peuplée entourant l’aéroport et, heureusement, s’est écrasé dans un champ vide et zone forestière », indique le communiqué.

Il s’agit du troisième « incident de classe A », dans la terminologie maritime, au cours des six dernières semaines : trois Marines américains ont été tués dans le crash d’un avion à rotors basculants V-22B Osprey lors d’un exercice d’entraînement en Australie, et un pilote du Corps des Marines a été tué. tué lorsque son avion de combat s’est écrasé près d’une base de San Diego pendant un entraînement.