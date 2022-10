Un avion de chasse russe s’écrase dans un immeuble résidentiel dans une ville sibérienne

Deux pilotes ont été tués lorsqu’un avion de chasse russe s’est écrasé dimanche dans un immeuble résidentiel de la ville sibérienne d’Irkoutsk, moins d’une semaine après qu’un autre avion de combat russe s’est écrasé dans une zone résidentielle du sud de la Russie.

L’avion de chasse Su-30 aurait effectué un vol d’entraînement lorsqu’il a heurté un immeuble de deux étages, mais cinq résidents qui y vivent n’étaient pas chez eux à ce moment-là et aucune victime n’a été signalée au sol, selon le gouverneur de la région d’Irkoutsk, Igor Kobze.

Iruktsk, une ville industrielle de plus de 600 000 habitants, possède une usine de fabrication d’avions qui fabrique des Su-30, un biréacteur biplace.

L’accident de dimanche était le 11e naufrage sans combat signalé par un avion militaire russe depuis que Poutine a lancé l’invasion de l’Ukraine en février.

Lundi, un bombardier SU-34 s’est écrasé dans une zone résidentielle du port de Yeysk, dans la mer d’Azov, tuant 15 personnes et en blessant 19 autres.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré plus tôt cet été que l’armée de l’air russe avait “sous-performé” lors de l’invasion de l’Ukraine.

“Alors que la Russie dispose d’une liste impressionnante d’avions de combat relativement modernes et capables, l’armée de l’air n’a presque certainement pas réussi à développer la culture institutionnelle et les compétences nécessaires à son personnel pour répondre à l’aspiration de la Russie à livrer une campagne aérienne moderne de style plus occidental”, », a déclaré le ministère britannique de la Défense en juin.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.