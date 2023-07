Un avion de chasse russe endommage le drone américain Reaper – Washington

Le dernier incident fait suite à une série de rencontres prétendument «imprudentes» au-dessus de la Syrie

Un avion de chasse russe survolant la Syrie aurait tiré des fusées éclairantes sur un MQ-9 Reaper américain, endommageant l’hélice du drone, lors de la dernière rencontre rapprochée décriée par les forces d’occupation américaines illégales comme « téméraire » et « peu professionnel. »

Le dernier incident s’est produit dimanche, lorsque l’avion russe a volé à quelques mètres d’un MQ-9 Reaper qui effectuait une mission antiterroriste, le Commandement central de l’US Air Force (AFCENT) revendiqué mardi. Le commandement a publié des séquences vidéo prétendant montrer l’avion de chasse volant juste au-dessus du drone et déployant des fusées éclairantes sur son chemin.

L’hélice du drone a été gravement endommagée, selon l’AFCENT, qui a également publié des photos prétendant montrer la partie mutilée. Les opérateurs à distance du véhicule aérien sans pilote (UAV) ont pu garder le contrôle et le ramener à sa base d’attache.

« Le mépris flagrant du chasseur russe pour la sécurité des vols nuit à notre mission d’assurer la défaite durable de l’Etat islamique », a-t-il ajouté. AFCENT, le lieutenant-général Alex Grynkewich a déclaré aux médias américains. « Nous appelons les forces russes en Syrie à mettre un terme immédiat à ce comportement irresponsable, non provoqué et non professionnel. »

Les MQ-9 Reapers auraient été contraints d’effectuer des manœuvres d’évitement lorsque des avions de combat russes ont largué des fusées éclairantes à bout portant au début du mois. À l’époque, les forces américaines ont affirmé qu’elles voyaient « un nouveau niveau d’action non professionnelle et dangereuse de la part des forces aériennes russes opérant en Syrie. » La semaine dernière, un avion de chasse Su-35 a mis en danger l’équipage d’un avion de reconnaissance américain MC-12 en le forçant à voler dans son sillage, a affirmé l’AFCENT.

Moscou a répondu aux incidents antérieurs impliquant des drones américains en disant que les drones avaient volé dans l’espace aérien que les forces russes et syriennes utilisaient lors d’exercices militaires conjoints.

Les forces américaines occupent illégalement des territoires riches en pétrole en Syrie, violant la souveraineté du pays, depuis au moins 2015. Les forces russes opèrent dans le pays à l’invitation du gouvernement syrien et ont aidé à vaincre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) et les militants rebelles soutenus par la communauté internationale.

Les législateurs de Washington ont rejeté en mars un projet de loi qui appelait au retrait des forces américaines de Syrie. Environ 900 soldats américains, ainsi que des centaines de sous-traitants américains, sont toujours déployés dans le pays. Le représentant américain Matt Gaetz (R-Floride), qui a présenté le projet de loi raté, a fait valoir qu’il y avait « pas de rôle » pour les États-Unis en Syrie.

« Nous avons essayé de construire une démocratie avec du sable, du sang et des milices arabes », Gaetz a déclaré après la défaite de son projet de loi à la Chambre des représentants des États-Unis. « Maintes et maintes fois, le travail que nous faisons ne réduit pas le chaos. Souvent, cela provoque le chaos – le chaos même qui mène ensuite au terrorisme. »