Un avion de chasse américain abat un “objet de la taille d’une petite voiture qui représentait une menace raisonnable” volant à 40 000 pieds au-dessus de l’Alaska

Un avion de chasse américain a abattu un objet volant non identifié au-dessus de l’Alaska vendredi après que les responsables du Pentagone ont déterminé qu’il “constituait une menace raisonnable”.

L’armée américaine a suivi l’objet au cours des dernières 24 heures, et il a été ordonné d’être abattu par le président Joe Biden après son entrée dans l’espace aérien de l’Alaska.

Un objet volant non identifié a été abattu au-dessus de l’Alaska vendredi Crédit : AFP

L’attaché de presse du Pentagone, John Kirby, a déclaré que l’objet – qu’ils n’identifient pas comme un ballon – avait à peu près la taille d’un petit véhicule.

“L’objet volait à une altitude de 40 000 pieds et constituait une menace raisonnable pour la sécurité des vols civils”, a déclaré Kirby aux journalistes lors du briefing de la Maison Blanche.

“Par excès de prudence, et sur recommandation du Pentagone, le président Biden a ordonné à l’armée d’abattre l’objet, et ils l’ont fait, et il est entré dans nos eaux territoriales, et ces eaux sont actuellement gelées.”

Il a déclaré que l’objet n’avait pas une “charge utile importante” comme le premier ballon de surveillance abattu au cours du week-end.

Kirby a déclaré qu’il était trop tôt pour déterminer si l’objet inconnu appartient au gouvernement chinois ou à une entreprise privée.

Contrairement au premier ballon espion, les responsables pourront récupérer les restes après qu’il ait été abattu au-dessus des eaux gelées, a-t-il déclaré.

Kirby a déclaré que les États-Unis “resteront vigilants quant à notre espace aérien” après le dernier incident.

