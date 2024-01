Un avion de banlieue atterrit sur la promenade du comté de Loudoun, personne n’est blessé

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Un petit avion de banlieue a atterri sur la promenade du comté de Loudoun, dans la région d’Arcola, lors des chutes de neige tourbillonnantes de vendredi, peu après son décollage de l’aéroport international de Dulles, a annoncé la police de l’État de Virginie. Aucun blessé n’a été signalé. L’avion, exploité par Southern Airways Express, a atterri sur la promenade juste à l’ouest de l’aéroport tôt vendredi après-midi avec sept personnes à bord après que le pilote a émis un appel de détresse par radio, selon les responsables des urgences et la Federal Aviation Administration. L’avion s’est immobilisé près d’Arcola Mills Drive. La raison de l’atterrissage d’urgence n’était pas claire dans l’immédiat.

Les informations du site Web Flightradar24 indiquaient que l’avion était un Cessna 208B Grand Caravan et se dirigeait vers Lancaster, en Pennsylvanie. Flightradar24 a indiqué que l’avion avait décollé de Dulles, s’était immédiatement incliné vers la gauche et était au sol à 12 h 50, environ quatre heures. quelques minutes après le décollage.

L’avion a été autorisé à décoller de Dulles par les contrôleurs aériens avant que le pilote ne vienne à la radio, déclarant « Mayday mayday », selon un audio archivé par En directATC.net.

“Nous sommes au sol”, a alors déclaré le pilote.

« Comprenez que vous êtes au sol », a répondu un contrôleur. “Nous envoyons des services d’urgence sur place.”

Le pilote a indiqué que l’avion transportait cinq passagers et deux membres d’équipage. “Tous les passagers et les pilotes sont bel et bien vivants”, a déclaré le pilote par radio.

L’avion a été identifié comme étant le vol 246 de Southern Airways Express, un vol régulier de la compagnie aérienne de banlieue. Les premiers intervenants du comté de Loudoun et la police d’État géraient les lieux, et Dulles restait ouvert aux décollages et aux atterrissages.

“Nous sommes soulagés d’annoncer qu’il n’y a pas eu de blessés et que tous les passagers sont sains et saufs”, a déclaré Stan Little, directeur général de Southern Airways, dans un communiqué. « Nous sommes reconnaissants envers nos pilotes, qui ont fait exactement ce pour quoi ils ont été formés : donner la priorité à la sécurité de nos passagers. »

Little a ajouté : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour enquêter de manière approfondie sur la situation, et nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de nos passagers et de notre flotte. »

Un petit avion commercial a atterri sur la Loudoun County Parkway le 18 janvier à Arcola, en Virginie, après avoir décollé de l’aéroport international de Dulles. (Vidéo : Département des transports de Virginie)

Le HuffPost a rapporté en octobre, que les pilotes quittaient Southern Express parce qu’ils subissaient des pressions pour voler par mauvais temps ou dans des conditions de maintenance douteuses, et que Southern avait poursuivi en justice environ 80 pilotes pour rupture de contrat. L’article indiquait que la compagnie aérienne ne disposait « que de quelques dizaines d’avions et d’environ 300 pilotes ».

Le ministère des Transports de Virginie a déclaré que la circulation routière était redirigée hors des voies de la promenade en direction sud et sur Yardley Ridge Drive, puis sur Arcola Mills Drive et de nouveau sur la promenade en direction sud.