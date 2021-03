Un avion de passagers a été contraint de rentrer à l’aéroport de Khartoum, la capitale soudanaise, après qu’un chat en colère, qui est entré d’une manière ou d’une autre dans le cockpit, a attaqué les pilotes peu après le décollage, ont rapporté les médias locaux.

Le vol de mercredi de la compagnie aérienne soudanaise Tarco à destination de la capitale du Qatar, Doha, se déroulait de manière totalement routinière – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un passager très improbable provoque une urgence en vol.

Ayant décollé de l’aéroport international de Khartoum, l’avion est resté en vol pendant environ une demi-heure lorsqu’un passager non enregistré a été aperçu dans la cabine du pilote. Le passager en question était un chat féroce, selon un rapport du média local Al-Sudani.

Le félin n’était clairement pas un grand fan de vol car il a agi de manière agressive et a attaqué l’équipage. Apparemment, après l’échec de toutes les tentatives pour retenir le pirate de l’air à fourrure, le pilote a pris la décision de faire demi-tour et de retourner dans la capitale soudanaise.

Dans sa quête pour enquêter sur cette histoire stimulante, Al-Sudani a obtenu des informations selon lesquelles l’avion avait passé une nuit stationné dans un hangar de l’aéroport de Khartoum avant le vol. Leur source a suggéré que le chat s’était probablement faufilé à bord pendant le nettoyage ou la révision technique et s’était caché à l’intérieur de la cabine pour surprendre les pilotes plus tard.

Aussi déconcertant que l’incident puisse paraître, ce n’est même pas le premier « Détournement » tentative du genre. En 2004, un avion de ligne belge avec 62 personnes à bord a été contraint de rentrer à Bruxelles après un «Bien voyagé» le félin appelé Gin est devenu fou furieux dans le cockpit suite à une évasion inexpliquée d’un sac de voyage. Le chat stressé s’est faufilé dans la cabine du pilote lorsque le repas était servi à l’équipage et est devenu « Très agressif et griffé le copilote, » menant à l’atterrissage inattendu. La même année, une attaque de chat apparemment sans rapport a eu lieu à bord du transporteur national bangladais. Un pilote aurait reçu des premiers soins après avoir été sauté sur par un chat errant en route vers Dhaka – mais l’équipage a décidé de terminer le vol malgré tout. L’attaquant a alors bizarrement réussi à échapper à la sécurité et s’est échappé, pour être surpris à l’aéroport quelques heures plus tard.

En 2013, un vol cargo saoudien de Riyad à Hong Kong a été annulé au dernier moment après que le pilote a terrifié un passager clandestin à fourrure en démarrant le moteur – et l’a payé avec quelques égratignures. Les médias locaux ont affirmé que le chat n’avait jamais été retrouvé.

