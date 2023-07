Un avion combattant un incendie de forêt s’écrase, tuant les deux pilotes

La police grecque a déclaré qu’un corps brûlé qui appartiendrait à un éleveur de moutons porté disparu depuis dimanche dans le sud d’Eubée – un jour avant que l’incendie ne s’y soit déclaré – a été retrouvé mardi. On ne savait pas s’il avait été tué par l’incendie ou s’il était mort d’autres causes avant qu’il n’éclate.

Quatre villages de Rhodes ont reçu l’ordre d’évacuer mardi alors qu’un incendie qui brûlait depuis huit jours continuait de se déplacer vers l’intérieur des terres, incendiant des zones forestières montagneuses, dont une partie d’une réserve naturelle.

Cinq autres évacuations ont été ordonnées à Corfou et une pendant la nuit à Eubée.

Chargement

À Rhodes, des habitants désespérés, dont beaucoup avaient des serviettes mouillées autour du cou pour éviter la chaleur torride, ont utilisé des pelles pour repousser les flammes qui s’approchaient de leurs maisons, tandis que les avions et les hélicoptères de lutte contre les incendies reprenaient les gouttes d’eau aux premières lueurs du jour.

« Depuis le douzième jour, dans des conditions extrêmes de chaleur et de vents violents, nous luttons sans arrêt sur des dizaines de fronts de feux de forêt. … Les pompiers grecs ont combattu plus de 500 incendies – plus de 50 par jour », a déclaré Vassilis Kikilias, ministre de la crise climatique et de la protection civile.