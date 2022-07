Un avion-cargo ukrainien transportant des mines s’écrase près de Kavala, en Grèce: officiel

Commentez cette histoire Commentaire

Un Ukrainien détenu et exploité avion-cargo qui transporterait du matériel de défense – y compris des mines – de La Serbie s’est écrasée près de Kavala, Grèce – déclenchant une opération à grande échelle pour sécuriser le site et un tourbillon de spéculations en ligne sur la destination finale de l’avion. Les autorités serbes ont déclaré que l’avion, un avion Antonov An-12BK appartenant au transporteur de fret privé ukrainien Meridian, se dirigeait vers le Bangladesh. C’était sur son entre la Serbie et la Jordanie, selon les enregistrements de vol, lorsqu’il s’est écrasé dans le nord de la Grèce.

Les huit membres d’équipage à bord du vol MEM3032 ont été tués dans l’accident, a déclaré le PDG de Meridian, Denys Bogdanovych, au média allemand Deutsche Welle. Les responsables ukrainiens ont confirmé que les membres d’équipage étaient tous des ressortissants ukrainiens.

Le pilote avait signalé un problème avec l’un des moteurs de l’avion et avait demandé un atterrissage d’urgence, a rapporté l’Associated Press, citant l’autorité grecque de l’aviation civile.

Les secouristes grecs ont prévu tôt dimanche de sécuriser et de dégager le site de l’accident et d’enquêter sur la fumée émanant de l’avion en flammes pour déterminer sa toxicité.

Le ministre serbe de la Défense, Nebojsa Stefanovic, a déclaré que la cargaison de l’avion comprenait des mines de mortier éclairantes et des mines d’entraînement, selon le radiodiffuseur public serbe RTS.

Vidéos et des photos de résidents locaux partagées sur les réseaux sociaux semblaient montrer l’avion en feu dans le ciel avant qu’il ne s’écrase dans une boule de feu spectaculaire.

Stefanovic a rejeté dimanche l’idée que l’avion apportait des armes à l’Ukraine et a déclaré que l’avion transportait 11,5 tonnes d’équipement de la société serbe de défense et d’armement Valir, achetée par le Bangladesh.

L’avion АN-12, appartenant à une société ukrainienne, qui s’est écrasé hier en Grèce, a décollé de l’aéroport de Nis et transportait des cargaisons de l’industrie militaire serbe vers son acheteur final – le ministère de la Défense du Bangladesh. — Небојша Стефановић (@NesaStefanovic) 17 juillet 2022

L’avion prévoyait une série “d’atterrissages techniques” à Amman, Riyad et Ahmedabad en Inde, avant d’atteindre sa destination finale dans la capitale bangladaise de Dhaka, a-t-il ajouté.

Valir n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour une demande de commentaire du Washington Post dimanche matin.

Les intervenants d’urgence faisaient voler des drones au-dessus du site de l’accident dimanche pour déterminer s’il était sûr pour des dizaines de pompiers et d’experts d’entrer et d’éteindre les incendies, d’enquêter sur le contenu de l’avion et de commencer à nettoyer les débris, qui sont apparus dans des images de drones de la zone. être répartis sur un vaste territoire.

Le radiodiffuseur public grec ERT a rapporté qu’une équipe technique composée de 14 experts nucléaires, biologiques et chimiques de l’armée grecque était envoyée à Kavala depuis Megara, dans le sud de la Grèce, via un hélicoptère CH-47 Chinook. Des bataillons militaires de déminage se déplaçaient également dans la région dimanche, a indiqué ERT.

Les secouristes ont trouvé des incendies localisés près du site de l’accident, de la fumée et une chaleur intense, “ainsi qu’une substance blanche d’origine inconnue”, a déclaré ERT, citant le chef des pompiers, Marios Apostolidis. “Cependant, les instruments de mesure n’ont rien montré d’alarmant”, aurait déclaré Apostolidis.

Les autorités ont précédemment demandé aux résidents locaux de rester à l’intérieur, de garder leurs portes et fenêtres fermées et d’éteindre leurs climatiseurs jusqu’à ce que ceux qui se trouvaient au sol puissent confirmer ce qui brûlait. Apostolidis, le chef des pompiers, a déclaré à ERT que lui et son équipe “avaient ressenti une brûlure aux lèvres et à la langue” alors qu’ils se trouvaient à proximité du site de l’accident.

Le vol MEM3032 a décollé samedi de Nis, dans le sud de la Serbie, à 20 h 36, heure locale, selon flightradar24, un site Web de suivi des vols. Sa destination enregistrée était Amman, Jordanie. Il “traversait la mer Égée lorsqu’il a fait demi-tour vers la Grèce” un peu moins d’une heure plus tard, a déclaré flightradar24. Il s’est écrasé à l’ouest de Kavala à 22h47 heure locale.