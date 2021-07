Un avion cargo Boeing effectue un atterrissage d’urgence près d’Honolulu

Un avion cargo Boeing 737-200 a effectué un atterrissage d’urgence dans l’océan près d’Honolulu tôt vendredi après que les pilotes ont signalé des problèmes de moteur, a annoncé la Federal Aviation Administration.

Les deux pilotes ont été sauvés d’un champ de débris, a déclaré la garde côtière américaine.

La FAA a déclaré que le vol 810 de Transair avait effectué un atterrissage d’urgence vers 1h30 du matin, heure locale, vendredi.

« Les pilotes avaient signalé des problèmes de moteur et tentaient de retourner à Honolulu lorsqu’ils ont été contraints d’atterrir l’avion dans l’eau », a déclaré la FAA. « La FAA et le National Transportation Safety Board enquêteront. »

L’avion Boeing a été construit en 1975 et propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney, selon la FAA. L’avion n’était pas un 737 Max, le jet que les autorités avaient immobilisé pendant 20 mois jusqu’en novembre dernier après deux accidents mortels.

L’avion a décollé de l’aéroport international Daniel K. Inouye d’Honolulu à destination de l’aéroport de Kahului à Maui, ont indiqué les garde-côtes américains.

« Notre situation : nous avons perdu le moteur numéro 1 et nous arrivons directement à l’aéroport », a déclaré l’un des pilotes à un contrôleur aérien, selon l’audio de la tour de l’aéroport publié sur le site Web LiveATC.net. Le pilote a déclaré que l’avion avait environ deux heures de carburant. « Nous allons avoir besoin des pompiers.

« Il y a une chance que nous perdions l’autre moteur », a déclaré le pilote. « Il fait très chaud.

Quelques instants plus tard, le contrôleur aérien a déclaré : « Alerte de basse altitude. Alerte de basse altitude. Êtes-vous capable de monter ? »

« Non. Négatif, » dit un autre pilote.

Le premier pilote a demandé au contrôleur aérien d’« informer la Garde côtière ».

Les garde-côtes ont déclaré avoir répondu à un rapport faisant état d’un avion abattu au sud de l’île d’Oahu vers 1 h 40 du matin et que les deux personnes à bord avaient été secourues, avec l’aide des pompiers d’Honolulu.

Il a indiqué qu’un hélicoptère de sauvetage a localisé l’avion Transair blanc et orange dans un champ de débris vers 2h30 du matin.

Un survivant qui a été vu sur la queue de l’avion a été sorti de l’eau par l’hélicoptère de sauvetage et transporté par avion vers un hôpital d’Honolulu, selon un rapport des garde-côtes. L’autre personne était au-dessus de colis flottants et transportée à terre par un bateau de sauvetage des pompiers d’Honolulu, a-t-il déclaré.

Transair, un transporteur de fret hawaïen spécialisé dans le transport aérien de fret entre les îles, n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire. La compagnie aérienne opère depuis 1982, selon son site Internet.

« Nous sommes au courant des rapports en provenance d’Honolulu, à Hawaï et surveillons de près la situation », a déclaré Boeing. « Nous sommes en contact avec le National Transportation Safety Board des États-Unis et nous travaillons pour recueillir plus d’informations. »

Le NTSB a déclaré qu’il envoyait sept enquêteurs sur le site de l’accident.

Les jets cargo ont souvent des décennies, convertis pour transporter du fret après des années d’utilisation pour transporter des passagers.

Les actions de Boeing ont perdu moins de 1% vendredi à la mi-journée, récupérant une partie des pertes de la journée survenues après l’annonce du crash.