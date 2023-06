Un avion canadien détecte des bruits sous-marins lors de la recherche d’un submersible manquant

Dernières mises à jour:

La garde côtière américaine affirme que des avions canadiens ont détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche.

Les garde-côtes américains affirment que des recherches approfondies n’ont rien donné.

Les recherches se poursuivent avec OceanGate Expeditions à la tête des efforts sous-marins.

D’autres équipements atterrissent à St. John’s pour faciliter les recherches.

Les équipes de recherche ont détecté des bruits sous-marins alors qu’elles scannaient l’Atlantique Nord à la recherche d’un submersible touristique qui a disparu avec cinq personnes à bord lors d’un voyage en haute mer vers l’épave centenaire du Titanic, ont annoncé mercredi les garde-côtes américains.

La détection des sons par des aéronefs canadiens a été signalée par la garde côtière alors que l’horloge affichait les dernières 24 heures de l’approvisionnement présumé en oxygène de l’engin.

Les opérations robotiques de recherche sous-marine ont été détournées vers la zone mais il n’y avait toujours aucun signe tangible du navire disparu, ont déclaré les garde-côtes sur Twitter.

« Les recherches du ROV ont donné des résultats négatifs mais se poursuivent », a déclaré la garde côtière, ajoutant que les données de l’avion canadien CP-140 Aurora avaient été partagées avec des experts de la marine américaine pour « une analyse plus approfondie qui sera prise en compte dans les futurs plans de recherche ».

L’avion canadien P-3 a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations du ROV ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits. Ces recherches de ROV ont donné des résultats négatifs mais continuent. 1/2 —@USCGNortheast

OceanGate Expeditions – la société derrière le submersible manquant – a dirigé les efforts sous l’eau, où elle a mené de nombreuses missions réussies dans le passé. Cela se produit alors que le PDG de la société, Stockton Rush, est l’une des cinq personnes portées disparues dans l’océan.

L’avion a fini par détecter mardi des bruits sous-marins dans la zone de recherche, après quoi « les opérations de ROV (véhicule télécommandé) ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits », selon les tweets des garde-côtes.

Les garde-côtes n’ont pas précisé la nature ou l’étendue des bruits.

L’arrivée des Américains attire la foule à St. John’s

Les habitants se sont alignés à la clôture à l’extérieur de l’aéroport international de St. John’s mardi soir pour regarder un trio d’avions C17 américains atterrir et commencer à décharger du matériel et du personnel. Ils ont été accueillis par une longue file de camions de transport locaux.

Plus tard dans la nuit, une poignée de spectateurs ont regardé les équipages décharger les caisses des camions sur deux navires de la Garde côtière canadienne en attente et sur le navire de ravitaillement extracôtier Horizon Arctic. Les navires sont maintenant en route vers le site de l’épave du Titanic, à environ 685 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve.

« C’est un peu étrange », a déclaré le spectateur Jonathan Hancock. « Être ici dans le brouillard, la pluie et le froid et penser aux gens là-bas et s’ils sont encore en vie. C’est sûr que ça donne à réfléchir. »

Les grues ont déplacé l’équipement des camions de transport sur l’Horizon Arctic dans le port de St. John’s mardi soir. Ce navire et deux navires de la Garde côtière canadienne sont partis pour le site de l’épave du Titanic, où la recherche d’un submersible manquant est en cours. (Ted Dillon/CBC)

Harold Janes regardait également – ​​avec un intérêt personnel.

« J’ai une fille qui utilise la grue », a-t-il déclaré. « Elle a été appelée pour aller travailler pour mettre l’équipement sur le bateau pour essayer de sauver les personnes dans le sous-marin. »

Janes a déclaré que sa fille avait également mis le Titan à l’eau le week-end dernier, avant qu’il ne se lance dans l’expédition qui est devenue l’actualité mondiale.

L’une des pièces d’équipement qui devrait être arrivée à St. John’s mardi est un système de récupération en haute mer, appartenant à la marine américaine. Un porte-parole de la marine l’a décrit comme un « système de levage à compensation de mouvement conçu pour fournir une capacité de levage fiable en haute mer pour la récupération d’objets sous-marins volumineux, volumineux et lourds tels que des avions ou de petits navires ».

