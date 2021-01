Une opération de recherche et de sauvetage est en cours samedi après qu’un avion de passagers Boeing transportant 62 personnes a perdu le contact avec les contrôleurs aériens après avoir décollé de la capitale indonésienne sur un vol intérieur, ont indiqué des responsables.

Le vol Sriwijaya Air # SJ182, un Boeing 737-500, a décollé de Jakarta vers 13h56 heure locale et a perdu le contact avec la tour de contrôle à 14h40, a déclaré la porte-parole du ministère indonésien des Transports, Adita Irawati.

La route de l’avion a été estimée à 90 minutes de vol à destination de Pontianak, la capitale de la province du Kalimantan occidental sur l’île de Bornéo en Indonésie. Il y avait 56 passagers et six membres d’équipage à bord.

« L’avion manquant fait actuellement l’objet d’une enquête et est en coordination avec l’Agence nationale de recherche et de sauvetage et le Comité national de la sécurité des transports », a déclaré Irawati dans un communiqué.

La porte-parole de Boeing, Dana Salloum, a déclaré que l’avionneur basé à Chicago était au courant des reportages des médias de Jakarta et surveillait de près la situation.

«Nous travaillons pour recueillir plus d’informations», a-t-elle déclaré.

Le Boeing 737-500 a perdu plus de 10000 pieds d’altitude dans une minute, quatre minutes après le départ, selon le service de suivi des vols FlightRadar24.com. La dernière altitude connue de l’avion était de 250 pieds, sa plus haute altitude étant de 10900 pieds, a rapporté le service.

Un avion volant de Jakarta à Pontianak passait la majeure partie du vol au-dessus de la mer de Java.

Les médias locaux ont déclaré que des pêcheurs avaient repéré des objets métalliques censés faire partie d’un avion samedi après-midi dans les Mille-Îles, une chaîne d’îles au nord de Jakarta. Kompas TV a déclaré qu’un pêcheur avait vu une explosion de feu.

Un homme que Reuters a identifié comme un responsable du gouvernement local, a déclaré à CNN Indonésie que lui et d’autres avaient trouvé des débris après avoir entendu parler de deux explosions et partir à la recherche de restes avec une ancre dans l’eau. L’homme, nommé Surachman, a déclaré avoir trouvé des objets tels que des câbles, des sièges, des poches, des cheveux et des jeans.

Des images télévisées ont montré des parents et des amis de personnes à bord de l’avion en train de pleurer, de prier et de s’embrasser pendant qu’ils attendaient dans les aéroports de Jakarta et de Pontianak.

Selon la BBC, le Boeing 737 n’est pas un Max, l’avion qui a été impliqué dans quelques accidents majeurs. Le South China Morning Post a rapporté que l’avion de Sriwijaya Air disparu avait environ 26 ans.

Sriwijaya Air est l’un des transporteurs à bas prix indonésiens, desservant des dizaines de destinations nationales et internationales.

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde avec plus de 260 millions d’habitants, a été en proie à des accidents de transport sur terre, mer et air en raison de la surpopulation des ferries, des infrastructures vieillissantes et des normes de sécurité mal appliquées.

En octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 exploité par Lion Air a plongé dans la mer de Java quelques minutes seulement après son décollage de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord. Il s’agissait de la pire catastrophe aérienne en Indonésie depuis 1997, lorsque 234 personnes ont été tuées sur un vol Garuda près de Medan sur l’île de Sumatra. En décembre 2014, un vol AirAsia de Surabaya à Singapour a plongé dans la mer, tuant 162 personnes.

Cette histoire est en train de casser et sera mise à jour.

Contribuer: The Associated Press

