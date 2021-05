Un avion avec Mary Kom et 30 autres boxeurs indiens déclare une urgence de carburant et atterrit à Dubaï en toute sécurité

Un vol SpiceJet transportant une équipe de boxe indienne, dont Mary Kom, a dû survoler l’espace aérien des Émirats arabes unis pendant une demi-heure avant d’obtenir l’autorisation d’atterrir.

Le vol comptait 31 membres du contingent de boxe indien qui se rendaient à Dubaï pour les championnats de boxe d’élite asiatique avec six membres d’équipage.

Selon l’ANI, avant l’atterrissage, les pilotes de l’avion avaient signalé à l’ATC que l’avion roulait sur une pénurie de carburant.

Plus tard, tous les membres de l’équipe ont été autorisés à entrer aux EAU et à passer l’immigration. Tout l’incident a été signalé à la DGAC et une enquête a été ordonnée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici