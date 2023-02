Un avion américain a été contraint de faire demi-tour en plein vol après que la batterie portable d’un passager a pris feu

Les avions de United Airlines stationnés aux portes du terminal C de l’aéroport Newark Liberty. (Gary Hershorn/Getty Images)

Un vol United Airlines a été cloué au sol après que la batterie d’un passager a pris feu.

L’équipage de cabine a maîtrisé l’incendie en plaçant la batterie dans un sac coupe-feu, a rapporté le New York Times.

Quatre personnes ont été emmenées à l’hôpital et traitées pour inhalation de fumée, selon The Times.

Un avion de United Airlines a été contraint de faire demi-tour en plein vol et de retourner à l’aéroport international de San Diego après que la batterie d’un passager a pris feu dans la cabine.

La batterie portable d’un passager sans nom a pris feu environ 10 minutes après le décollage du vol 2664 d’United Airlines mardi matin, par NBC San Diego. L’avion Boeing 737 était en route vers l’aéroport international de Newark Liberty dans le New Jersey, a déclaré à NBC News une porte-parole de l’aéroport nommée Sabrina LoPiccolo.

United Airlines a déclaré dans un communiqué à Nouvelles de la SCB que la batterie s’était “enflammée”, mais n’a pas donné plus de détails sur la cause de l’incendie. L’équipage de cabine a réussi à contenir l’incendie en mettant la batterie dans un sac à feu, a déclaré Mónica Muñoz, porte-parole du service d’incendie de San Diego. Le New York Times.

Les sacs coupe-feu sont également connus sous le nom de sacs de confinement thermiquesou brûler des sacset peut être utilisé pour éteindre les incendies d’appareils électroniques portables.

Un représentant de la Federal Aviation Authority a déclaré à Insider que l’avion avait atterri en toute sécurité à San Diego vers 07h30 heure locale. C’était une demi-heure après son premier décollage, a déclaré LoPiccolo au Times.

La FAA a déclaré à Insider qu’elle enquêterait sur l’incident.

Quatre personnes à bord du vol ont été emmenées à l’hôpital et traitées pour inhalation de fumée, selon The Times.

“Nous remercions notre équipage pour ses actions rapides en donnant la priorité à la sécurité de tous à bord de l’avion”, a déclaré United à CBS News.

On ne sait pas exactement ce qui a causé l’incendie de la batterie. Les représentants de United Airlines et du service d’incendie de San Diego n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d’Insider.

Équipages SDFD à l’aéroport SD Intl pour un avion qui est arrivé avec une batterie externe en feu dans la cabine. L’équipage de conduite a empêché le feu de se propager à la cabine. Deux patients transportés à l’hôpital et d’autres en cours d’évaluation. #batteriefeu pic.twitter.com/BL5MrBAGUO – SDFD (@SDFD) 7 février 2023

Les batteries lithium-ion alimentent les appareils électroniques tels que les téléphones portables et les ordinateurs portables. Ils peuvent provoquer des incendies dans les avions lorsqu’ils surchauffent. Ces batteries ne peuvent pas être emballées dans des bagages enregistrés, mais peuvent être transportées à bord dans des bagages à main, conformément aux Règlements de la TSA.

En janvier, deux passagers du vol Scoot TR993 de Taipei à Singapour ont subi des brûlures mineures lorsqu’un chargeur portable a pris feu, par Channel News Asie.

Et en mai, un le téléphone du passager a pris feu à bord d’un vol Wizz Air de Budapest à Malmö, en Suède, juste avant son décollage. Le pilote a été contraint de faire demi-tour, de retourner au terminal et d’évacuer tous les passagers à bord.