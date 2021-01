Publicité

Un avion Boeing 737 avec 62 personnes à bord a disparu au-dessus de la mer après avoir chuté de 10000 pieds peu de temps après le décollage de Jakarta, selon des rapports.

L’avion de Sriwijaya Air a décollé de l’aéroport international de Soekarno-Hatta samedi après-midi après avoir perdu le contact avec la salle de contrôle.

Le temps de vol habituel est d’environ 90 minutes au-dessus de la mer de Java entre Jakarta et Kalimantan, la section indonésienne de l’île de Bornéo.

Mais quatre minutes après son décollage, l’avion Boeing B737-500 a plongé de près de 11 000 pieds en moins de 60 secondes, le laissant à une altitude de 250 pieds avant de disparaître.

On craint qu’il y ait 62 personnes dans l’avion, dont 56 passagers – dont sept sont des enfants et trois sont des bébés – ainsi que deux pilotes et quatre membres du personnel de cabine.

Et les familles craignent maintenant le pire après que les sauveteurs à la recherche du jet ont déclaré avoir découvert des débris présumés dans l’océan au nord de la capitale.

La compagnie aérienne indonésienne Sriwijaya Air obtient toujours plus d’informations avant de publier une déclaration.

Le ministère indonésien des Transports a déclaré samedi: « Un avion Sriwijaya (Air) de Jakarta à Pontianak (sur l’île de Bornéo) avec l’indicatif d’appel SJY182 a perdu le contact », a déclaré la porte-parole du ministère, Adita Irawati.

« Il a pris contact pour la dernière fois à 14 h 40 (7 h 40 GMT). »

La disparition signalée intervient un peu plus de deux ans après qu’un Boeing 737 MAX de Lion Air ait plongé dans la mer après son décollage en Indonésie. Le vol JT-610 de Lion Air (photo en stock) a perdu le contact avec le contrôle aérien en octobre 2018

L’accident (épave sur la photo) a laissé les 189 personnes à bord mortes et a été imputé à une combinaison de défauts de conception de l’avion, de formation inadéquate et de problèmes de maintenance.

Le temps de vol habituel est d’environ 90 minutes.

La compagnie aérienne à bas prix a déclaré qu’elle enquêtait sur l’incident.

L’agence indonésienne de recherche et de sauvetage et la Commission nationale de la sécurité des transports enquêtaient également, a déclaré Irawati.

En octobre 2018, 189 personnes ont été tuées lorsqu’un avion Boeing 737 MAX de Lion Air a percuté la mer de Java environ 12 minutes après le décollage de Jakarta sur un vol de routine d’une heure.

Cet accident – et un vol mortel qui a suivi en Éthiopie – a vu Boeing condamné à 2,5 milliards de dollars d’amendes pour avoir fraudé les régulateurs supervisant le modèle 737 MAX, qui a été immobilisé dans le monde entier à la suite de deux accidents mortels.