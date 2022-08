Un avion à destination de Los Angeles prend feu (VIDEO) — RT World News

Un avion de ligne en provenance de Guadalajara, au Mexique, a dû faire demi-tour et effectuer un atterrissage d’urgence après qu’un moteur a pris feu

Un incendie de moteur a forcé un vol Viva Aerobus à destination de Los Angeles depuis Guadalajara, au Mexique, à faire demi-tour et à effectuer un atterrissage d’urgence.

Les passagers auraient entendu un fort boom quelques minutes après le décollage vers 22 heures mardi, puis ont vu des étincelles et des flammes se déverser du moteur droit de l’Airbus A320. Les voyageurs terrifiés ont alerté l’équipage de l’incendie, et les pilotes ont rapidement fait demi-tour et ont atterri en toute sécurité à Guadalajara.

Des séquences vidéo de l’incident montrent des étincelles lumineuses jaillissant du moteur dans le ciel nocturne alors que l’avion vole bas au-dessus de ce qui semble être une zone très peuplée. Aucun des membres d’équipage ou 186 passagers n’ont été blessés. L’incendie du moteur aurait provoqué la panique à bord, les passagers pleurant, criant et priant.

Viva Aerobus, un transporteur low-cost qui se présente comme « la compagnie aérienne la plus verte du Mexique », utilisait un Airbus A320 pour le vol de mardi, selon les données de Flightware.com. L’avion a atterri à l’aéroport international Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara environ une heure après le décollage. Le vol complet vers l’aéroport international de Los Angeles prend généralement environ deux heures et 40 minutes.

La compagnie aérienne a proposé un vol supplémentaire vers Los Angeles mercredi matin, peut-être pour accueillir les passagers qui ne se sont pas rendus à destination mardi soir.