Un avion à destination de la Nouvelle-Zélande vole 13 heures seulement pour atterrir à Dubaï après que les inondations d’Auckland ont fermé l’aéroport | Nouvelles du monde

Les passagers à destination de la Nouvelle-Zélande ont subi un vol de 13 heures vers nulle part après que l’avion dans lequel ils se trouvaient ait été contraint de retourner à Dubaï lorsque l’aéroport d’Auckland a fermé en raison d’inondations.

Le vol Emirates EK448 a dû faire demi-tour à mi-parcours après pluies torrentielles et inondations à Auckland signifiait que l’aéroport devait fermer.

Le vol a décollé de Dubai vendredi juste avant 11h (heure locale) et était à mi-chemin du voyage de 9 000 milles quand il a dû revenir au Emirats Arabes Unis.

L’aéroport d’Auckland a été fermé à tous les vols internationaux et intérieurs vendredi, avec plus de 2 000 passagers contraints de passer la nuit dans les terminaux.

Des vidéos de l’aéroport montrent des personnes pataugeant dans l’eau jusqu’aux genoux à l’intérieur des bâtiments du terminal.

L’aéroport d’Auckland a présenté ses excuses aux passagers touchés par la fermeture.

Dans un communiqué publié samedi, la directrice générale de l’aéroport, Carrie Hurihanganui, a déclaré que la nuit avait été “vraiment longue et difficile”.

“Nos équipes, et celles de nos partenaires aéroportuaires, continuent de travailler 24 heures sur 24 pour s’assurer que nous pouvons ouvrir nos opérations de terminaux nationaux et internationaux en toute sécurité dès que possible”, a-t-elle déclaré.

L’aéroport a été rouvert aux vols intérieurs le samedi midi et aux vols internationaux le dimanche matin.

Image:

Des niveaux record de précipitations ont frappé Auckland, provoquant des perturbations généralisées (Dean Purcell/New Zealand Herald via AP)



Les voyageurs des États-Unis à destination de la Nouvelle-Zélande se sont également retrouvés à leur point de départ lorsqu’un vol de Dallas Fort Worth à Auckland a dû retourner au Texas après 10 heures de vol.

L’état d’urgence a été déclaré à Auckland vendredi alors que la ville était frappé par tout un été de pluie en une seule journée.

Quatre personnes sont mortes dans la tempête qui a provoqué des inondations et des glissements de terrain généralisés et entraîné des fermetures de routes, des coupures de courant et un déraillement de train.

De nouvelles fortes pluies sont prévues pour le début de cette semaine et l’aéroport d’Auckland a mis en garde contre de nouvelles perturbations des vols.