Un résident de Crystal Lake a appelé le 911 mardi après qu’un avertisseur de fumée ait averti d’un incendie dans la maison, ont déclaré des responsables du service de secours d’incendie de Crystal Lake.

L’incendie s’est limité à une chambre au deuxième étage de la maison, mais les dégâts d’eau et de fumée ont rendu la maison inhabitable, a déclaré le chef des pompiers Paul DeRaedt.

Le service de sauvetage des pompiers de Crystal Lake a répondu à un incendie dans une chambre vers 13 h 08 le mardi 13 septembre 2022. Personne n’a été blessé mais la maison est devenue inhabitable, ont déclaré des responsables. (Alex Vucha – Pour la section locale de Shaw)

Les pompiers ont été appelés au 1345 Ivy Lane à 13 h 08 et sont arrivés sur les lieux environ six minutes plus tard. Le feu a été éteint à 13h31, a déclaré DeRaedt.

Le total des dommages a été estimé à 100 000 $, a déclaré DeRaedt.

Aucun blessé parmi les pompiers ou les civils n’a été signalé. La Croix-Rouge américaine assiste les occupants jusqu’à ce que des réparations puissent être effectuées dans la maison, a-t-il ajouté.

Crystal Lake Fire Rescue enquête sur les causes de l’incendie.