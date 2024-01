Un avertissement/veille de tempête hivernale émis alors que certaines parties du Massachusetts pourraient voir un demi-pied de neige – Boston 25 News

DEDHAM, Massachusetts — Un avertissement de tempête hivernale a été émis dans le Massachusetts, car certaines parties de l’État pourraient voir un demi-pied de neige.

Les comtés de Western Franklin, Western Hampshire et North Berkshire relèvent tous de l’avertissement.

Dès samedi soir, comté de Central Middlesex ; Franklin oriental ; Le sud de Worcester ; l’ouest de l’Essex, le nord de Worcester ; et le comté du nord-ouest de Middlesex restent tous sous surveillance de tempête hivernale à partir de tôt dimanche matin. Certaines parties des comtés de l’ouest de Hampden et du sud du Berkshire sont soumises à un avis météorologique hivernal.

“Ce que nous suivons de plus près, c’est bien sûr le potentiel de neige”, a déclaré le météorologue Tucker Antico dans ses prévisions de samedi soir. « La pluie tombera principalement dans les basses altitudes et à proximité des côtes. Certaines zones du centre de la messe. Dimanche soir et pendant la journée, il y aura de la neige.

