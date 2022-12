Un avertissement urgent aux conducteurs après un «gros regel» cause des ravages sur les routes du Royaume-Uni après une chute glaciale de -17,2 ° C

Les CONDUCTEURS ont été invités à rester chez eux aujourd’hui après qu’un plongeon glacé de -17,2 ° C ait fait des ravages sur les routes.

Les conditions arctiques continuent de frapper le pays et de provoquer le chaos pour les navetteurs avec des routes fermées, des trains annulés et des vols supprimés.

Les conducteurs ont reçu un avertissement urgent après le “grand regel” Crédit : Gary Stone

Les conditions arctiques ont causé des ravages pour les navetteurs 1 crédit

Le regel de la neige et de la glace signifie que les automobilistes peuvent faire face à de nombreux problèmes Crédit : Stephen Huntley/HVC

Les Britanniques ont été contraints de se cacher la nuit la plus froide de l’année alors qu’un gel profond s’est installé, certaines écoles ayant été forcées de fermer leurs portes hier.

Le météorologue opérationnel principal Marco Petagna du Met Office a tweeté qu’il faisait -17,2 ° C à Braemar dans l’Aberdeenshire, en Écosse, à 4 heures du matin ce matin.

Le Met Office a confirmé que Braemar avait officiellement enregistré la nuit la plus froide de l’année au Royaume-Uni jusqu’à présent.

Et aujourd’hui ne sera pas beaucoup mieux, avec des avertissements météorologiques jaunes pour la neige, la glace et le brouillard couvrant de vastes étendues du Royaume-Uni.

Cela signifie que le Royaume-Uni devrait maintenant être recouvert de glace noire mortelle causée par le «grand regel».

Lorsque la neige fond et gèle, de la glace noire peut apparaître sur les routes et les trottoirs.

Parce qu’on ne le voit pas, les automobilistes se retrouvent avec un “faux sentiment de sécurité”, selon le président de l’AA.

Les services d’ambulance ont exhorté les conducteurs à «redoubler de prudence», les accidents étant attendus dans des conditions glaciales.

Les automobilistes ont été invités à ne conduire que si cela est absolument nécessaire, craignant que les routes verglacées ne provoquent des accidents et de longs embouteillages.

Et avec les grèves à l’échelle nationale, voyager en train n’est pas une alternative viable au milieu des intempéries.

Le Royaume-Uni restera froid toute la semaine, le risque de grésil et de neige se poursuivant parfois, en particulier dans les zones côtières du nord et de l’est.

Les prévisionnistes du Met Office ont émis plusieurs avertissements météorologiques jaunes pour la neige, la glace et le brouillard à travers la Grande-Bretagne du lundi au jeudi.

Le météorologue en chef du Met Office, Matthew Lehnert, a déclaré: «Les conditions froides resteront sur place pendant cette semaine.

“Dans de nombreux endroits, les températures diurnes auront du mal à dépasser le point de congélation, tandis que les températures nocturnes ont le potentiel de descendre en dessous de -10 ° C dans les régions rurales d’Écosse.

“Les avertissements de neige et de glace continueront d’être une caractéristique des prévisions jusqu’à la fin de la semaine.”

Aujourd’hui pourrait apporter le pire du mauvais temps alors qu’une bande de neige et de glace devrait traverser l’Écosse, déclenchant un avertissement météo jaune.

La neige et le grésil se poursuivront dans le nord et l’est, tandis que le reste du pays connaîtra du gel et du brouillard verglaçant.

Une alerte de temps froid de niveau 3 couvrant toute l’Angleterre a été émise par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) jusqu’au vendredi 16 décembre.

La nuit dernière, les propriétaires se sont vu promettre 4 £ par kilowattheure pour éteindre leurs appareils dans le cadre du “service de flexibilité de la demande”.

Les entreprises énergétiques ont payé les clients pour qu’ils réduisent leur consommation d’énergie pendant la période de surtension de 17h à 19h, sous la marque “Peak Save”.

L’opérateur des systèmes électriques a organisé hier son cinquième essai du programme, un événement qui était auparavant prévu et auquel les Britanniques ne pourront pas participer s’ils ne se sont pas déjà inscrits.