Un avertissement sur les grandes technologies, de Sam Altman de ChatGPT, visage mondial de l’IA

Sam Altman, directeur général d’OpenAI de ChatGPT, a déclaré mardi aux législateurs américains qu’il était essentiel de réglementer l’intelligence artificielle, après que son chatbot écrivant des poèmes ait stupéfié le monde.

Les législateurs ont souligné leurs craintes les plus profondes concernant les développements de l’IA, un sénateur de premier plan ouvrant l’audience à Capitol Hill avec une voix générée par ordinateur – qui ressemblait remarquablement à la sienne – lisant un texte écrit par le bot.

« Si vous écoutiez de chez vous, vous auriez pu penser que cette voix était la mienne et les mots de moi, mais en fait, cette voix n’était pas la mienne », a déclaré le sénateur Richard Blumenthal.

Les technologies d’intelligence artificielle « sont plus que de simples expériences de recherche. Ce ne sont plus des fantasmes de science-fiction, elles sont réelles et présentes », a déclaré Blumenthal, un démocrate.

Dernier chiffre sorti de la Silicon Valley, le témoignage d’Altman devant un sous-comité judiciaire du Sénat américain était loin des grillades irritables données aux patrons de Facebook ou de TikTok lors de leur visite à Washington.

« Si cette technologie tourne mal, elle peut mal tourner », a déclaré Altman.

Présenté comme une opportunité d’éduquer les législateurs, Altman a profité de la session pour exhorter le Congrès à imposer de nouvelles règles aux grandes technologies, malgré de profondes divisions politiques qui, pendant des années, ont bloqué la législation visant à réglementer Internet.

Mais les gouvernements du monde entier sont sous pression pour agir rapidement après la sortie de ChatGPT, un bot qui peut produire du contenu de type humain en un instant, est devenu viral et a à la fois séduit et effrayé les utilisateurs.

Altman est depuis devenu le visage mondial de l’IA alors qu’il diffuse la technologie de son entreprise, y compris à Microsoft et à des dizaines d’autres entreprises, et avertit que le travail pourrait avoir des effets néfastes sur la société.

« OpenAI a été fondé sur la conviction que l’intelligence artificielle a le potentiel d’améliorer presque tous les aspects de notre vie, mais aussi qu’elle crée de sérieux risques », a déclaré Altman lors de l’audience.

Il a insisté sur le fait qu’avec le temps, l’IA générative développée par OpenAI « s’attaquera à certains des plus grands défis de l’humanité, comme le changement climatique et la guérison du cancer ».

Cependant, compte tenu des inquiétudes concernant la désinformation, la sécurité de l’emploi et d’autres risques, « nous pensons que l’intervention réglementaire des gouvernements sera essentielle pour atténuer les risques de modèles de plus en plus puissants », a-t-il déclaré.

Aller « mondial »

Altman a suggéré que le gouvernement américain pourrait envisager une combinaison d’exigences en matière de licences et de tests avant la sortie de puissants modèles d’IA, avec le pouvoir de révoquer les permis si les règles étaient enfreintes.

Il a également recommandé l’étiquetage et une coordination mondiale accrue dans la mise en place de règles sur la technologie ainsi que la création d’une agence américaine dédiée à la gestion de l’intelligence artificielle.

« Je pense que les États-Unis devraient montrer l’exemple ici et faire les choses en premier, mais pour être efficaces, nous avons besoin de quelque chose de mondial », a-t-il ajouté.

Blumenthal a souligné que l’Europe avait déjà considérablement avancé avec sa loi sur l’IA qui devrait être votée le mois prochain au Parlement européen.

Texte législatif tentaculaire, la mesure de l’UE pourrait voir l’interdiction de la surveillance biométrique, de la reconnaissance des émotions et de certains systèmes d’IA de maintien de l’ordre.

Crucialement pour OpenAI, les législateurs américains ont souligné qu’il cherchait également à placer les systèmes d’IA génératifs tels que ChatGPT et DALL-E dans une catégorie nécessitant des mesures de transparence spéciales, telles que des notifications aux utilisateurs indiquant que la sortie a été effectuée par une machine.

L’année dernière, DALL-E d’OpenAI a déclenché une ruée vers la création de Van Gogh sosies et a permis de générer des illustrations et des graphiques sur simple demande.

Les législateurs ont également entendu des avertissements selon lesquels la technologie en était encore à ses débuts.

« Il y a encore plus de génies à venir pour plus de bouteilles », a déclaré Gary Marcus, professeur émérite à l’Université de New York, un autre panéliste.

« Nous n’avons pas de machines qui peuvent vraiment… s’améliorer. Nous n’avons pas de machines qui ont une conscience de soi, et nous ne voudrons peut-être jamais y aller », a-t-il déclaré.

Christina Montgomery, responsable de la confidentialité et de la confiance chez IBM, a exhorté les législateurs à ne pas être trop larges dans la mise en place de règles sur l’IA.

« Un chatbot qui peut partager des recommandations de restaurants ou rédiger un e-mail a des impacts différents sur la société qu’un système qui prend en charge les décisions en matière de crédit, de logement ou d’emploi », a-t-elle déclaré.

