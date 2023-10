Un avertissement de la CPI pourrait-il dissuader les crimes de guerre dans le conflit Israël-Gaza ? | Conflit israélo-palestinien

Le procureur en chef Karim Khan de la Cour pénale internationale (CPI) doit envoyer le message qu’il surveille les développements et doit mettre en garde contre d’éventuels crimes de guerre alors que les bombardements intensifs sur Gaza se poursuivent, affirment des groupes de défense des droits de l’homme et des experts juridiques.

Khan a rompu son silence la semaine dernière sur la guerre entre Israël et Gaza, qui a commencé avec une attaque le 7 octobre de la branche armée du groupe palestinien Hamas contre Israël, dans une interview avec Reuters, affirmant que la CPI avait juridiction sur d’éventuels crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens occupés et en Israël.

Cependant, des analystes et des groupes de défense des droits ont déclaré que Khan aurait dû explicitement mettre en garde le Hamas et Israël contre la commission de crimes en précisant qu’ils feraient l’objet d’une enquête.

Ils ont ajouté que la voix de Khan pourrait avoir le pouvoir de dissuader certains crimes de guerre et d’envoyer le message aux victimes palestiniennes et israéliennes de ce conflit qu’elles ne seront pas abandonnées par la Cour.

« Ce que je n’ai pas entendu, et ce que j’aurais aimé entendre, c’est une déclaration plus forte [from Khan] que le bureau du procureur rassemble des preuves et surveille la situation », a déclaré Adil Haque, professeur de droit à l’université Rutgers aux États-Unis.

Le bureau de Khan enquête déjà sur des allégations de crimes de guerre dans le territoire palestinien occupé depuis 2021 – principalement lors de la guerre israélienne contre Gaza en 2014. Cependant, aucune déclaration officielle sur la guerre en cours n’a été publiée, bien que le bureau l’ait fait dans des conflits tels que l’invasion russe. de l’Ukraine et les atrocités perpétrées cette année dans la province occidentale du Darfour, au Soudan.

Depuis le 7 octobre, au moins 3 361 Palestiniens et au moins 1 400 personnes en Israël ont été tués.

Accusations d’actes répréhensibles des deux côtés

Human Rights Watch (HRW) vérifié quatre vidéos de l’attaque du Hamas où des combattants ont tué des personnes qui semblaient être des civils et ont déclaré que ces incidents « devraient faire l’objet d’une enquête en tant que crimes de guerre », tandis qu’Amnesty International examiné des preuves vidéo qui montrent également des « tirs délibérés sur des civils et des prises de civils en otages ».

Israël a répondu à l’attaque surprise du Hamas en coupant l’approvisionnement en nourriture, en eau, en carburant et en électricité à Gaza, ce qui « coûtera sans aucun doute des vies civiles et constitue une punition collective ». selon aux Nations Unies.

Israël a également lancé des attaques aériennes incessantes sur la bande de Gaza, tuant des familles entières et détruisant des quartiers. Un défenseur des droits de l’homme rapport a également découvert qu’Israël avait utilisé du phosphore blanc, une arme incendiaire qui peut brûler la chair jusqu’aux os et mettre le feu à toutes les structures à proximité. Son utilisation amplifie les dangers pour les civils à Gaza – l’une des régions les plus densément peuplées du monde, selon le rapport.

Le 17 octobre, une explosion a frappé l’hôpital arabe al-Ahli dans la ville de Gaza – où des milliers de Palestiniens cherchaient des soins médicaux et un abri contre les bombardements en cours – tuant au moins 500 personnes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Même si Israël nie toute responsabilité dans l’attaque de l’hôpital, ses actions à Gaza pourraient déjà constituer des crimes de guerre au regard du droit humanitaire international, ont déclaré des experts juridiques à Al Jazeera.

Balkees Jarrah, directeur associé du programme Justice internationale de HRW, a déclaré qu’une déclaration publique était essentielle : « Il est important [Khan] signale sa volonté d’élargir son enquête aux nouveaux crimes qui sont actuellement commis.

Des déclarations dissuasives

Dans le passé, l’ancienne procureure en chef de la CPI, Fatou Bensouda, a émis des avertissements qui dissuadaient Israël de commettre des crimes de guerre, a déclaré Ahmed Abofoul, chercheur juridique et chargé de plaidoyer à Al-Haqune organisation palestinienne de défense des droits humains basée à Ramallah, en Cisjordanie occupée.

En 2018, Bensouda a averti Israël de ne pas expulser par la force une communauté palestinienne de Khan al-Ahmar, un village de Cisjordanie occupée pris en sandwich entre des colonies israéliennes illégales, affirmant qu’une telle action pourrait constituer un crime de guerre.

Dans un communiqué, Bensouda a déclaré qu’elle continuerait à suivre « de près l’évolution de la situation sur le terrain et n’hésiterait pas à prendre toute mesure appropriée ».

Les responsables israéliens ont retardé l’expulsion de peur qu’elle ne donne lieu à une enquête de la CPI.

« Ce [example] montre sans équivoque que de telles déclarations préventives [from the ICC chief prosecutor] peut fournir une dissuasion suffisante [to war crimes]», a déclaré Abofoul à Al Jazeera.

Lorsque la BBC lui a demandé la semaine dernière si l’offensive aérienne israélienne en cours sur Gaza était excessive et violait les limites du droit humanitaire international, Khan a répondu qu’il ne pouvait pas évaluer les combats qui ne duraient que « quelques jours ».

Mais Haque a déclaré à Al Jazeera qu’il existe suffisamment de preuves pour ouvrir une enquête contre l’armée israélienne pour ses actions à Gaza.

« Il y a de fortes indications que l’armée israélienne a intentionnellement dirigé des attaques contre des civils, y compris des médecins, et des biens civils tels que des immeubles entiers, et qu’elle commet un crime de guerre en lançant des attaques en sachant qu’elles causeront des dommages excessifs ou disproportionnés aux civils », a-t-il déclaré. .

« En fonction de la durée du siège israélien [on Gaza]et les effets sur les civils, le crime de guerre de famine pourrait également être impliqué », a ajouté Haque.

Les victimes palestiniennes doivent savoir que « justice sera rendue »

Khan s’est fait entendre après l’attaque de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022.

Quatre jours après l’invasion, il a annoncé que ses services ouvriraient des enquêtes sur d’éventuels crimes de guerre commis sur le territoire ukrainien.

Abofoul, dont la famille fait partie des deux millions de personnes piégées à Gaza, a déclaré que les Palestiniens souhaitent que la CPI exprime un engagement égal à enquêter sur les crimes de guerre qu’Israël pourrait commettre.

« Les victimes palestiniennes à Gaza doivent savoir que ces crimes [against them] ne passeront pas inaperçus et que justice leur sera rendue. Ils ont besoin de se sentir vus par le tribunal, sinon ils se sentiront abandonnés », a-t-il déclaré depuis son domicile aux Pays-Bas.

Mark Kersten, professeur adjoint de criminologie et de justice pénale à l’Université de la Vallée du Fraser au Canada, est du même avis.

« Je pense que pour beaucoup de gens qui ont vécu des atrocités en Israël-Palestine ou ailleurs, c’est vraiment puissant lorsqu’un tribunal rappelle au monde qu’il est de leur côté », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est un geste symbolique extrêmement puissant. »

Intérêts étrangers

Cependant, les pressions politiques pourraient compromettre toute enquête impartiale, même si Khan lance une enquête, ont déclaré les analystes.

L’approche de Khan concernant les enquêtes en Afghanistan – où son bureau a décidé de «déprioriser« Les crimes commis par le personnel américain pour se concentrer sur les abus des talibans – ont créé un précédent inquiétant, ont souligné les analystes.

La décision de Khan fait suite à des années de pression américaine contre le tribunal pour qu’il abandonne l’enquête contre ses soldats. L’ancien président américain Donald Trump a même sanctionné Bensouda et d’autres responsables de la CPI en 2020.

Les pays occidentaux puissants qui financent un certain nombre de procédures de la CPI pourraient utiliser cette influence pour faire pression sur la Cour afin qu’elle ne enquête pas sur Israël, a déclaré Srinivas Burra, professeur adjoint en études juridiques à l’Université d’Asie du Sud à New Delhi, en Inde.

« [Western] des considérations politiques peuvent jouer un rôle dans l’ensemble du processus de la CPI, ce qui était évident dans le contexte de l’Afghanistan », a-t-il déclaré.

D’autres complications pourraient surgir de la relation juridique entre Israël et la CPI.

Parce qu’Israël n’est pas partie au Statut de Rome – le traité qui a créé la CPI en 2002 – Burra a laissé entendre qu’il n’avait aucune obligation légale de coopérer à ses procédures.

« Il sera difficile de dire avec certitude qu’il y aura une coopération équitable [with the court] du côté d’Israël », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

« C’est le moins que le tribunal puisse faire »

À l’avenir, les paroles et les actions de Khan sur Israël et la Palestine ont le pouvoir de restaurer – ou de nuire – la crédibilité de la Cour dans le monde entier, selon certains observateurs.

« C’est en fin de compte aux responsables de la CPI de préserver leur propre indépendance », a déclaré Jarrah de HRW. « Mais les pays membres de la CPI peuvent et doivent contribuer à créer un espace pour cette indépendance en étant fermes et cohérents dans leur soutien à une justice impartiale dans l’ensemble du rôle de la Cour. »

Haque pense que Khan a un effet de levier.

Selon le professeur Rutgers, les États occidentaux ont spécifiquement affecté des fonds pour faciliter une enquête de la CPI sur les crimes russes en Ukraine. Il a suggéré que Khan pourrait « simplement annuler » cet arrangement et insister pour que tout financement soit destiné au soutien du tribunal dans son ensemble, et non à des enquêtes particulières.

« Cela créerait un dilemme pour l’Occident, car si les États retiraient leur financement pour enquêter sur Israël, ils retireraient également de l’argent pour enquêter sur la Russie », a déclaré Haque à Al Jazeera.

Lors de l’entretien de Khan avec Reuters, il a appelé à davantage de financement pour le tribunal dans son ensemble, y compris pour l’enquête en cours dans le territoire palestinien occupé.

« La Palestine – comme toutes les autres situations que nous connaissons – est sous-financée et sous-financée et c’est un défi pour les États parties et la communauté internationale de savoir s’ils souhaitent nous donner les outils nécessaires pour faire le travail », a déclaré Khan à Reuters.

Le service de presse de Khan a refusé de parler à Al Jazeera et n’a pas voulu dire si une enquête serait lancée sur d’éventuels crimes de guerre commis pendant le conflit actuel.

Pour l’instant, les Palestiniens comme Abofoul veulent que le tribunal reconnaisse les abus commis à Gaza, où plus de 1 000 enfants ont été tués par l’offensive israélienne depuis le 7 octobre, et tenter d’atténuer l’ampleur des crimes de guerre en disant aux parties belligérantes qu’elles sont surveillées.

« Comment les Palestiniens peuvent-ils faire confiance et attendre justice d’un tribunal qui n’essaie pas de prévenir les auteurs de crimes par des paroles ? » demanda Abofoul.

« C’est le moins que le tribunal puisse faire. »