Un avertissement de crue soudaine est en vigueur dans l’est de Houston et dans le sud des comtés de Henry

MISE À JOUR (21h23) : Un deuxième avertissement de crue soudaine a été émis pour certaines parties de l’extrême nord du comté de Houston et du sud du comté de Henry. Celui-ci est en vigueur jusqu’à 00h15. Des rapports de crues soudaines proviennent de la région de Headland.

DOTHAN, Alabama (WDHN) — Un avertissement de crue soudaine est en vigueur dans certaines parties des comtés de Houston et Henry jusqu’à 23h15

Les zones sous avertissement comprennent Headland, Hebron, Kinsey, Pansey, Webb, Cowarts, Harmon, Ashford, Cottonwood, Ardilla, Gordon et l’est de Dothan.

Dans ces zones, des crues soudaines sont en cours ou sont imminentes. Des inondations sont possibles partout dans la zone d’alerte, mais les risques sont plus élevés dans les zones basses et mal drainées, ainsi qu’à proximité des ruisseaux et des cours d’eau.

Si vous conduisez et que vous vous approchez d’une route inondée, faites demi-tour, ne vous noyez pas ! Il est souvent plus difficile de voir les eaux de crue la nuit.

Selon le National Weather Service, les précipitations dans la zone d’alerte approchent les 2,5 à 3,5 pouces. Une station de Headland a mesuré plus de trois pouces de pluie au cours de la dernière heure et demie.

Copyright 2024 Nexstar Media, Inc. Tous droits réservés. Ce contenu ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur WDHN – wdhn.com.