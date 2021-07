Un avertissement de crue éclair frappe NYC et NJ alors que la tempête Elsa apporte un temps fou sur la côte est

Un avertissement d’inondation FLASH a été émis pour la ville de New York et le New Jersey alors que la tempête Elsa apporte un temps fou sur la côte est.

Le service météorologique national a émis l’avertissement jeudi soir et il durera jusqu’à 20 heures au moins.

Les utilisateurs ont posté des vidéos d’inondations dans la ville

Un avertissement de crue éclair a été émis pour New York et le New Jersey Crédit : Service météorologique national

« Avertissement d’inondation éclair, y compris Manhattan NY, le Bronx NY, Yonkers NY jusqu’à 20 h 15 HAE », a tweeté le NWS de New York jeudi vers 17 heures.

La tempête tropicale Elsa remontera la côte est jeudi et vendredi matin.

« Des conditions de tempête tropicale, des cas isolés d’inondations éclair et urbaines et des tornades isolées peuvent être attendus le long du chemin d’Elsa jusqu’à vendredi », a averti le NWS.

Les utilisateurs des médias sociaux publiaient déjà des vidéos de fortes pluies inondant FDR Drive et la Major Deegan Expressway à New York.

Sur Twitter, des vidéos choquantes ont montré d’intenses inondations à la station de métro 157th St. de New York, avec des gens perdus profondément dans l’eau essayant de monter sur le quai.

Elsa a commencé à accélérer sur la côte est après avoir touché terre près de Steinhatchee, en Floride, mercredi soir, selon le Centre national des ouragans.

Les avertissements de tempête tropicale s’étendent jusqu’en Nouvelle-Angleterre de jeudi soir à vendredi matin.

Elsa devrait atteindre le sud-est du New Jersey jeudi soir avant de se diriger vers le nord-est en direction de Long Island, New York, vendredi en fin de matinée, selon les prévisions.