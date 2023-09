Un avertissement de chaleur entraîne la fermeture d’écoles dans certaines régions du Québec

Le temps étouffant qui s’abat sur la majeure partie du Québec a déclenché la fermeture des écoles dans l’ouest et le sud de la province.

Environnement Canada a émis lundi un avertissement de chaleur pour une grande partie de la province, avec des prévisions de temps chaud et humide jusqu’à vendredi.

Un centre de services scolaire de l’Outaouais a décidé de fermer ses portes en raison des températures élevées.

Dans un avis envoyé aux parents et publié sur Facebook lundi, le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) a annoncé la fermeture mardi de l’ensemble de ses écoles primaires et secondaires (23 établissements) ainsi que de ses services de garde en raison des prévisions météorologiques.

Les centres de formation professionnelle et pour adultes resteront ouverts.

Mardi et mercredi seront particulièrement chauds avec des températures pouvant dépasser 30 C et des valeurs humidex allant de 37 à 42.

Pendant ce temps, une école secondaire de Boucherville, en Montérégie, a annoncé qu’elle fermerait également ses portes mardi. L’école secondaire De Mortagne affirme que la chaleur intense, mais aussi un avis d’ébullition de l’eau toujours en vigueur et des travaux de construction en cours, ont conduit à cette décision.

Le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) en a fait l’annonce sur son site Internet lundi soir.

« La situation sera réévaluée à 16 heures [Tuesday] », lit-on dans l’alerte.

Environnement Canada prévient que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes travaillant ou faisant de l’exercice à l’extérieur courent des risques plus élevés pour leur santé par ce temps.

Il recommande aux gens de boire beaucoup d’eau et de rester dans un endroit frais.