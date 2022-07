Un aventurier abandonne le véganisme et mange principalement de la viande

Le célèbre survivaliste Bear Grylls est connu pour manger de tout et n’importe quoi lors de ses expéditions dans les jungles sauvages. Pour ceux qui ne le savent pas, Grylls était auparavant un défenseur du véganisme, cependant, lors de sa récente interaction, l’aventurier britannique a déclaré qu’il était complètement contre les légumes. Le changement énorme s’est produit lorsque Grylls a contracté le virus contagieux COVID-19 et a appris que son corps réagissait négativement aux légumes.

Il a franchement parlé de son alimentation quotidienne et a admis qu’il n’incluait plus de noix, de blé et de légumes dans son alimentation, mais qu’il se reposait entièrement sur des plats à base de viande. Lors de sa dernière interaction avec GQ, l’explorateur a souligné qu’il défendait un mode de vie végétalien depuis des années et avait également écrit un livre à ce sujet. Cependant, il a confirmé que sa santé, malheureusement, s’était détériorée à cause de cela.

Il a admis qu’il est super contre les noix, les céréales, le blé et les légumes maintenant. Grylls a déclaré à GQ : « Super contre les noix. Et contre les céréales, le blé et les légumes. Ils ont affecté négativement ma santé. J’ai été un ardent défenseur du mode de vie végétalien pendant des années et j’ai écrit un livre à ce sujet, mais ma santé s’en est détériorée.

Il en est venu à cette réalisation après avoir contracté le nouveau coronavirus. Grylls a confirmé qu’il avait doublé sa consommation de légumes et de jus crus pour améliorer sa santé. Cependant, il s’est retrouvé avec de mauvais reins et des calculs presque développés. Sur la base de ses recherches, il a conclu que manger des légumes crus n’est pas bon pour la santé.

Grylls a ajouté: «Quand j’ai eu le COVID il y a quelques années, j’ai doublé ce que je pensais être sain – jus cru, légumes – et j’ai eu des reins méga-douloureux, presque des calculs rénaux. Plus j’ai fait de recherches, plus j’ai remarqué que les légumes crus ne sont vraiment pas bons pour vous.

Maintenant, l’explorateur s’appuie sur des sources de graisses et de protéines d’origine animale et s’est complètement éloigné de son régime entièrement végétalien. Il a appris que ce nouveau régime fonctionne mieux pour lui. “J’ai recommencé à devenir fort”, a-t-il déclaré.

Outre son émission de survie emblématique Man vs Wild, Grylls a également pris de l’importance pour ses autres émissions de survie, notamment Running Wild with Bear Grylls et The Island with Bear Grylls.

