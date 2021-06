« Un avenir périlleux » : les coupes budgétaires de l’aide britannique « causeront » 23 500 décès maternels

Les réductions du budget d’aide du Royaume-Uni entraîneront la mort de 23 500 femmes pendant leur grossesse, pendant l’accouchement ou à la suite d’avortements à risque qui tournent mal, ont averti les experts.

MSI Reproductive Choices, une organisation caritative de premier plan en matière de santé reproductive, estime que les décès maternels seront le résultat de réductions de ses services, laissant 6,5 millions de personnes supplémentaires dans les zones les plus « marginalisées et éloignées » incapables d’obtenir la contraception dont elles ont « désespérément » besoin .

Données, partagées exclusivement avec L’indépendant, montre que les coupes causeront 2 millions d’avortements dangereux supplémentaires dans les rues et 7 millions de grossesses non désirées.

Le Royaume-Uni a réduit ses dépenses d’aide étrangère de 0,7 à 0,5% du revenu national – ce qui représente environ 4 milliards de livres sterling – en novembre.

Boris Johnson a esquivé lundi une potentielle défaite aux Communes sur la réduction des aides.

Simon Cooke, directeur général de MSI Reproductive Choices, qui propose des services d’avortement et de contraception dans le monde entier, a déclaré : « Nous sommes amèrement déçus que les députés n’aient pas eu la possibilité de voter sur l’opportunité d’annuler les coupes désastreuses dans le budget de l’aide. Ces coupures causent déjà d’intenses souffrances ».

Il a noté que le Royaume-Uni est le seul membre du G7 à supprimer l’aide cette année, car il a averti que les femmes et les filles dans les régions les plus pauvres du monde ne peuvent tout simplement pas être négligées.

Les coupes dans les « soins de santé reproductive auront un impact dévastateur sur les femmes dans les pays les plus pauvres du monde pour les années à venir », a déclaré M. Cooke.

Il a ajouté : « Non seulement les dispensaires et les équipes de santé seront forcés de fermer, mais les coupes dans l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) signifient que même les équipes qui survivent aux coupes se retrouveront les mains vides, sans rien à offrir aux femmes et aux filles. qui font confiance à nos services.

« Nous savons, d’après notre expérience sous l’administration Trump, que si vous supprimez la contraception, les grossesses non désirées augmentent et les femmes n’ont d’autre choix que de recourir à un avortement à risque, au péril de leur santé et de leur vie. »

Il a noté que le gouvernement britannique exprime publiquement son soutien à l’éducation des filles, mais supprime néanmoins un important « catalyseur » qui permet aux filles de rester à l’école.

« Au Niger, une fille sur deux accouchera avant son 18e anniversaire, mais seulement une sur 100 finira ses études secondaires », a-t-il ajouté.

« Nous ne pouvons pas permettre que des économies de coûts à court terme sapent une décennie de progrès en matière d’égalité des sexes. À moins que d’autres ne se manifestent d’urgence pour combler ce déficit de financement, l’impact sera catastrophique pour une génération de femmes et de filles.

M. Cooke a averti que c’est une période particulièrement troublante pour réduire la contraception étant donné que les systèmes de santé sont au « point de rupture » de la pandémie.

Il a déclaré: « Donner aux femmes et aux filles le pouvoir de faire des choix en matière de reproduction est l’un des investissements mondiaux les plus intelligents, coûtant moins de 2 pence par jour pour protéger une jeune femme d’une grossesse non désirée, lui donner la chance de rester à l’école, forger un carrière, ou même lui sauver la vie.

Le Parti conservateur s’est engagé à consacrer 0,7% à l’aide à l’étranger dans son manifeste pour les élections générales de 2019, le Foreign, Commonwealth & Development Office insistant désormais sur le fait que les coupes sont une « mesure temporaire » déclenchée par la crise de Covid.

Mais les agences d’aide ont averti que les réductions coûteraient la vie à des dizaines de milliers de personnes qui luttent déjà pour subsister dans des pays comme la Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud.

MSI Reproductive Choices, qui demande au gouvernement de réimposer de toute urgence l’engagement de 0,7% à l’aide internationale, sera aux prises avec un déficit de financement de 45 millions de livres sterling en raison des coupes dans le budget d’aide du Royaume-Uni.

Il s’agit d’un manque à gagner encore plus important que lorsque l’ancien président américain Donald Trump a rétabli et élargi la soi-disant « règle du bâillon mondial ». La politique, qui a été inversée par le nouveau président Joe Biden, exige que les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères reçoivent des fonds de planification familiale des États-Unis pour certifier qu’ils ne pratiquent pas d’avortement ou ne donnent pas de conseils sur l’avortement.

Le Dr Pester Siraha, directeur de pays pour MSI Zimbabwe, a déclaré : « Garantir l’accès à la contraception est aujourd’hui plus crucial que jamais, avec des blocages pendant la pandémie entraînant une augmentation des grossesses chez les adolescentes.

« Sans accès à la contraception, une fille qui entre dans l’adolescence ici aujourd’hui fait face à un avenir périlleux, avec peu d’influence sur le chemin que prendra sa vie. Pour un avenir plus juste, nous devons protéger l’accès des femmes et des filles.

L’Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, entre 5% et 12% des décès maternels dans le monde peuvent être attribués à un avortement à risque – le coût annuel du traitement des complications majeures de l’avortement à risque étant estimé à 553 millions de dollars (435 millions de livres sterling).

Elizabeth Mattia, une employée de MSI basée en Sierra Leone, a déclaré que la perspective de la cessation des opérations de MSI dans les zones rurales, telles que l’île de Bonthe, était « inimaginable ».

« Certaines personnes dans les zones reculées n’auraient nulle part où aller pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, les femmes seront obligées de revenir à la pratique de la procréation année après année et les taux de mortalité augmenteront. »

Un représentant du ministère des Affaires étrangères a été contacté pour commentaires.