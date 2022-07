Un avenir incertain pour le robot d’échecs russe qui a cassé le doigt d’un garçon

La machine a fait la une des journaux du monde entier après l’incident de Moscou

Le responsable russe des échecs, Sergey Smagin, a déclaré qu’un robot qui s’était cassé le doigt d’un jeune lors d’un accident lors d’un récent tournoi à Moscou ne méritait pas d’être définitivement désactivé.

Le malheureux incident survenu lors de l’événement dans la capitale russe la semaine dernière a fait la une des journaux du monde entier, après que le bot a piégé le doigt du garçon de sept ans dans ses pinces alors que l’enfant était trop impatient de déplacer une pièce.

Les spectateurs ont été forcés de retirer le doigt du jeune des griffes du robot, l’épreuve étant filmée.

Le courageux jeune concurrent a continué à jouer après s’être fait appliquer un plâtre au doigt, et aurait même assisté à une cérémonie de remise de prix et signé des documents plus tard.

Toute acquisition selon laquelle l’IA avancée détruira l’humanité est fausse. Ce ne sont pas la puissante IA ou la violation des lois de la robotique qui détruiront l’humanité, mais les ingénieurs avec les deux mains gauches :/ En vidéo – un robot d’échecs casse le doigt d’un enfant à l’Open d’échecs de Moscou aujourd’hui. pic.twitter.com/bIGIbHztar — Pavel Osadchuk 👨‍💻💤 (@xakpc) 21 juillet 2022

Les images dystopiques ont suscité des discussions sur la sécurité du robot d’échecs, bien que le grand maître russe Smagin – qui est vice-président de la Fédération des échecs de Moscou – ait insisté sur le fait qu’il ne devait pas être transformé en ferraille.

“Des milliers d’enfants ont joué avant l’incident avec le robot, et quelques centaines après”, Smagin a déclaré à TASS cette semaine, discutant des scènes qui s’étaient déroulées à l’Open d’échecs de Moscou.

« Il suffisait de suivre une règle élémentaire – faire des mouvements à tour de rôle. Je ne sais pas pour quelle raison, mais le garçon a tendu la main pendant le mouvement du robot.

« Dans ma mémoire, cela ne s’est jamais produit auparavant. De plus, le robot n’a fait qu’appuyer sur son doigt, s’il n’avait pas été étendu, rien ne se serait passé du tout.

Le grand maître a ajouté qu’il comprenait les inquiétudes des parents du garçon, qui auraient voulu porter plainte.

Le robot n’appartient pas à la Fédération des échecs de Moscou, qui le louait plutôt à ses opérateurs.

La chaîne Baza Telegram, qui a partagé des images de l’incident, a rapporté qu’après le tournoi, le robot avait été démonté et placé sur “Etre prêt” mode.

“Je comprends le comportement des proches de l’enfant, à leur place j’aurais fait pareil”, a ajouté Smagin.

«Mais la probabilité que cela se reproduise est minime. J’espère que tout ira bien à l’avenir, la demande pour le robot est élevée.

« Je ne crois pas que maintenant ils vont le démanteler, et quel est l’intérêt de le scier si vous pouvez simplement détruire le programme ?

“Le robot lui-même est un manipulateur ordinaire, tout l’intérêt est dans le programme écrit pour lui.”

TASS a également cité le président de la Fédération des échecs de Moscou, Sergey Lazarev, disant que les opérateurs du robot d’échecs devaient reconsidérer ses configurations.

“Les parents voulaient écrire une déclaration au parquet”, dit Lazarev.

« Nous voulons régler pacifiquement, arriver à un accord.

« Je ne pense pas que le robot doive être abandonné… il a été exposé lors de divers événements d’échecs pendant plus de 10 ans.

“Mais nous discuterons avec ses propriétaires, les opérateurs, des mesures de protection et de sécurité supplémentaires.”

