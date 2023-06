Un avenir flou pour les paiements des soignants élargi pendant la pandémie inquiète les familles

Nathan Hill a commencé à recevoir 12,75 $ de l’heure d’un programme d’État Medicaid pour aider à soigner son fils gravement handicapé pendant la pandémie, l’argent qui, selon lui, a permis à sa famille d’arrêter d’utiliser des coupons alimentaires.

Le programme a été conçu pour assurer la continuité des soins et atténuer une pénurie de travailleurs de la santé à domicile qui s’est aggravée après l’arrivée du COVID-19.

Mais maintenant, avec la fin de l’urgence de santé publique COVID-19, il craint que le revenu supplémentaire ne disparaisse. Certains États ont déjà arrêté les paiements tandis que d’autres doivent encore les rendre permanents.

«Le succès de cela pendant la pandémie a été énorme… pour la première fois, nous avons pu payer nos propres frais», a déclaré le résident de Meridian, Idaho. « Nous ne comptons pas sur des organisations caritatives pour nous aider à payer notre loyer et nos services publics. »

Un total de 39 États, avec l’aide du gouvernement fédéral, ont soit commencé à payer les aidants familiaux, soit élargi la population éligible au paiement pendant la pandémie, selon une enquête de l’été dernier réalisée par KFF, une organisation à but non lucratif qui étudie les problèmes de santé.

Selon les États, les aidants familiaux étaient rémunérés pour aider les personnes souffrant de handicaps intellectuels ou physiques, les enfants médicalement fragiles ou les patients souffrant de traumatismes crâniens ou médullaires. Des détails tels que les taux de rémunération et les personnes susceptibles d’être payées variaient.

« Pour chaque État, il y a une histoire différente quant à la façon dont cela s’est déroulé », a déclaré Alice Burns, directrice associée du programme de KFF sur Medicaid et les non-assurés.

Les chercheurs disent qu’il n’y a pas de bonnes estimations nationales du nombre d’aidants familiaux qui ont commencé à recevoir des paiements pendant la pandémie.

Environ 53 millions de personnes ont fourni des soins à des membres de leur famille ayant des problèmes médicaux ou des handicaps, selon un rapport de 2020 de l’AARP et de la National Alliance for Caregiving.

Ceux qui ont reçu des chèques de paie pendant l’urgence de santé publique disent que l’argent a réduit le stress financier, a aidé à fournir des soins et a donné de la dignité à leur travail auparavant non rémunéré.

Jessa Reinhardt et son mari, Jason, ont chacun reçu 24 $ de l’heure pour s’occuper de leurs filles autistes, âgées de 8 et 5 ans. Le couple de Vernonia, Oregon, ne pouvait pas fournir de soins en même temps.

L’argent a permis à la famille de se constituer des économies puisque Jason a quitté son emploi il y a plusieurs années pour devenir soignant. Cela leur a également permis de commencer à emmener les filles en sorties pour les socialiser. Ils se rendaient régulièrement à Walmart pour que les filles puissent apprendre à faire des choix et à choisir un petit article à acheter.

Mais ils ont dû limiter cela une fois leurs paiements terminés en mai. Jessa Reinhardt a déclaré que les filles voudront toujours acheter quelque chose.

« Nous ne pouvons pas toujours dire oui à cela », a-t-elle déclaré.

Alors que certains États ont mis fin aux paiements des soignants pour le moment, les responsables fédéraux affirment que plusieurs États envisagent toujours leurs prochaines étapes. Les lois et les dérogations qui régissent qui peut recevoir des paiements pour les soignants après l’urgence de santé publique peuvent rendre difficile pour certains de continuer les paiements.

Les responsables fédéraux disent qu’ils encouragent les États à poursuivre les paiements aux aidants familiaux.

Les États ont constaté que la flexibilité avec les paiements des soignants aidait à garder les résidents servis pendant la pandémie, a déclaré Kate McEvoy, directrice exécutive de la National Association of Medicaid Directors. Elle a déclaré que des enquêtes ont également montré que les gens aiment généralement recevoir des soins de la part de membres de leur famille.

Mais elle a également noté qu’il existe des inquiétudes à la fois au niveau national et au niveau de l’État concernant le potentiel de fraude lors du paiement des membres de la famille par opposition à une agence qui peut être soumise à une plus grande surveillance. Les États veulent également s’assurer que tous les soignants familiaux sont correctement formés et fournissent des soins de qualité.

L’administratrice de l’Idaho Medicaid, Juliet Charron, a déclaré que l’État s’efforçait de poursuivre le remboursement des parents et des conjoints qui fournissent des soins. Mais elle a ajouté que le programme « sera probablement un peu différent de la flexibilité qui a été mise en place » pendant l’urgence de santé publique.

Hill s’attend à ce que son programme dure encore quelques mois.

Il a été payé pendant la pandémie pour fournir des soins non infirmiers comme le bain et le changement de Brady, qui a besoin de soins 24 heures sur 24 après avoir survécu à un cancer du cerveau rare diagnostiqué à seulement 14 mois. Il dit qu’il n’a pas de diplôme ou de certification en soins infirmiers, mais qu’il a une formation et des années d’expérience. Son travail est surveillé par une infirmière surveillante.

Hill et Reinhardt disent qu’ils ne peuvent pas simplement faire appel à un soignant extérieur financé par l’État pour les aider.

Hill fait venir des infirmières pour surveiller son fils la plupart des nuits, mais il prodigue des soins pendant la journée. Hill dit que les soignants sont difficiles à trouver et partent rapidement. Il estime que la famille a probablement traversé environ 50 infirmières au cours des 13 dernières années.

Il dit que chaque nouveau prend quelques semaines pour se former, puis ils partent fréquemment pour un emploi mieux rémunéré.

Reinhardt a déclaré qu’apporter de l’aide était trop difficile, en partie parce que l’une de ses filles souffrait d’anxiété grave. Si un soignant extérieur est en retard ou se fait porter malade, leur fille peut mettre des jours à se remettre de la perturbation.

« Il n’y a pas de remplacement pour mon mari et moi », a-t-elle déclaré.

Même si les soignants extérieurs étaient viables pour ces familles, il pourrait y avoir une attente pour en obtenir un.

Plus de 650 000 personnes étaient sur des listes d’attente pour des services à domicile et communautaires en 2021, selon un autre rapport de la KFF. Qui se retrouve sur cette liste peut dépendre de facteurs tels que la pénurie de travailleurs, le nombre de services disponibles et si les États vérifient l’éligibilité des patients sur la liste.

Les aidants familiaux peuvent fournir des soins plus cohérents et avoir une meilleure connaissance à long terme de leurs patients que quelqu’un qui vient de l’extérieur, a noté Holly Carmichael, PDG de GT Independence, une société de Sturgis, Michigan, qui gère des services financiers pour les personnes handicapées.

« Vous fournissez de meilleurs services à quelqu’un que vous aimez et dont vous vous souciez », a déclaré Carmichael, dont la fille est née avec une maladie congénitale rare. « Ils font partie de votre vie par rapport à un travail. »

L’entreprise de Carmichael aide les gens à vérifier les antécédents des soignants potentiels, puis s’occupe de la paie, des retenues d’impôt et d’autres documents une fois qu’ils sont embauchés.

Elle a dit que cela n’avait aucun sens de mettre fin aux paiements aux aidants familiaux.

« Nous avons une pénurie de soignants dans notre pays », a déclaré Carmichael. « Nous devons tirer tous les leviers que nous pouvons. »

Tom Murphy et Amanda Seitz, Associated Press