Un avant-goût de San Gennaro arrive à Coney Island • Brooklyn Paper

Pendant une journée seulement, les invités pourront déguster des plats italiens traditionnels et des divertissements animés au San Gennaro Feast à Brooklyn, apportant les saveurs et les festivités de Little Italy à Coney Island.

Si la Petite Italie de Manhattan est célèbre pour la fête de San Gennaro, Brooklyn a également son propre avant-goût de cette fête. Le 15 septembre, Gargiulo’s fera venir ce festival italien animé à Coney Island.

Oubliez le voyage à Manhattan pour les cannolis et les boulettes de viande : cette année, les habitants de Brooklyn peuvent rester locaux et se joindre à la fête. Gargiulo’s, un restaurant italien « d’antan » très apprécié au 2911 W. 15th St., transformera son allée en un centre de festival, rempli des sons et des arômes des plats italiens faits maison

Matthew Cutolo, chef du restaurant Gargiulo’s, servira certains des plats. Mais au-delà des plats délicieux, les organisateurs de l’événement sont surtout ravis de réunir la communauté pour une soirée de plaisir.

« Ce qui distingue notre fête de San Gennaro chez Gargiulo des autres, c’est l’atmosphère authentique et familiale que nous créons. Alors que le festival de Little Italy est légendaire pour sa taille et son histoire, notre événement de Brooklyn amène cette même tradition à un niveau plus personnel », a déclaré Cutolo. « Nous gardons l’accent sur la communauté, avec une sélection soignée de plats italiens authentiques et des divertissements qui ressemblent à une fête chez votre nonna. »

Les convives pourront déguster un buffet impressionnant avec une sélection alléchante de plats italiens classiques, notamment les célèbres pizzas cuites au four à briques, les boulettes de riz et d’épinards, les penne Pasqualina et les calamars Racanati. Pour les gourmands, il y aura des mini cannolis, des sfogliatelle feuilletées et le zeppole, le plat favori du festival.

« Organiser la fête de San Gennaro, c’est honorer notre héritage et créer une atmosphère familiale où chacun se sent le bienvenu », a déclaré Cutolo au Brooklyn Paper. « Nous voulons que chaque invité se sente comme un membre de notre famille élargie, réuni pour célébrer les traditions transmises de génération en génération. »

La fête de San Gennaroune célébration emblématique de la Petite Italie de Manhattan, trouve ses origines en 1926. Créé pour honorer Saint Gennaro, le saint patron de Naples, en Italie, le festival a commencé comme une modeste procession religieuse et a depuis évolué vers une foire de rue dynamique attirant des milliers de visiteurs chaque année.

Conçue à l’origine par des immigrants italiens désireux de préserver leur héritage culturel, cette fête mêle cérémonies religieuses, spectacles et plats traditionnels. Au fil des décennies, elle est devenue une tradition appréciée et un symbole de la fierté italo-américaine pour la Grosse Pomme.

Tout comme l’événement basé à Manhattan, les musiciens apporteront de l’énergie à Coney Island avec des divertissements en direct, et les familles peuvent s’attendre à des jeux et activités classiques du festival.

« Nous apportons toute l’effervescence typique du San Gennaro Feast de Little Italy ici même à Brooklyn », a déclaré Cutolo. « Nous voulons recréer cette atmosphère authentique et dynamique, avec juste une touche de Gargiulo. »

Les festivités débuteront le 15 septembre de 15 h à 19 h. Pour 75 $, les invités pourront profiter d’un accès complet à l’événement, incluant l’intégralité du buffet, de la musique et des jeux.