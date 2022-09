Un autre voleur se balance à la fenêtre d’un train en mouvement dans le Bihar, l’incident est filmé

À bord du train à Bhagalpur, Bihar, des passagers ont attrapé un voleur mobile et l’ont suspendu à la fenêtre du train sur 5 kilomètres. Le clip montre plusieurs personnes enregistrant le voleur sur leur téléphone alors qu’il était suspendu à la fenêtre du train en marche rapide, saisissant les personnes à l’intérieur. L’utilisateur qui a partagé cette vidéo a écrit dans son tweet : “Les gens ont attrapé un voleur mobile dans un train en mouvement à Bhagalpur, Bihar, l’ont maintenu suspendu à la fenêtre pendant 5 km. Les gens ont surpris le voleur en train de s’enfuir du train en marche avec le mobile, puis l’ont pendu. Les passagers ont également violemment battu le voleur. En voyant cet incident, les gens se sont souvenus de l’incident de Begusarai. Découvrez le clip ici:

बिहार के भागलपुर में चलती ट्रेन से मोबाइल चोर को लोगों ने पकड़ा, 5 किमी तक से से लटकाए रखा। – चलती ट्रेन से मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ लिया और फिर लटका दिया।

– यात्रियों ने चोर की जमकर धुनाई भी की।

– इस घटना को देखकर लोगों को बेगूसराय वाली घटना य तई pic.twitter.com/mJQ7XCuMYb – Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) 30 septembre 2022

Selon NDTV, le voleur a été arrêté dans le train de voyageurs Jamalpur-Sahibganj entre les gares de Lailakh et Ghogha. Alors qu’un groupe a tenté le vol, seul l’homme vu dans la vidéo a été arrêté. Les internautes étaient divisés sur la question de savoir si c’était la bonne chose à faire ou non. Certains ont qualifié cette décision de risquée, mais juste. Alors que d’autres l’appelaient carrément effrayant et mal de jouer avec la vie de quelqu’un. « C’était faux. Nous ne devrions pas jouer avec la vie de quelqu’un. Ils auraient dû remettre (le voleur) à la police immédiatement », a écrit un utilisateur.

bohot galat ha vous .. kisike jan ke sath nai khelna chahiye .. police turant ko transfert karna chaiye tha .. — Sirshendu Ganguly (@ Sirshen15703665) 30 septembre 2022

Un autre utilisateur a tweeté: “Nous avons aimé cette punition, il y a du divertissement, il y a un risque de mort et il y a aussi une leçon.”

ये सजा हमें पसंद आई इसमें मनोरंजन भी है जान का भी जोखिम है और सबक भी है – Mainpal Chauhan (@1stlovetea) 30 septembre 2022

Un troisième a commenté : « Les gens ont leur propre style de punition, c’est peut-être pour cela qu’on dit que le public n’a pas de forme, qu’il n’y a pas de criminel et que personne n’est puni.

जनता का अपना अलग ही अंदाज़ है है सजा देने का, शायद इसीलिए कहते हैं कि जनता का कोई स्वरूप नहीं होता, उसमें ना तो कोईराधी होतरूप है ना किसी सज.. — Pooja Thakur (@PoojaTh92897600) 30 septembre 2022

Les passagers du train le tenaient par les mains et la chemise, le voleur les suppliant de ne pas le lâcher. Il a ensuite été traîné à l’intérieur et battu, selon les rapports. Il s’agit du deuxième incident de ce type au Bihar. Auparavant, un voleur mobile avait été suspendu à l’extérieur du train de Begusarai, Bihar, le 14 septembre.

