UN AUTRE vol d’armement britannique a décollé pour aider les forces russes du rouleau compresseur ukrainien – et une équipe de reportage du Sun on Sunday était à bord.

L’avion C-17 Globemaster – se dirigeant vers un endroit top secret – était rempli d’aide mortelle pour renforcer la poussée meurtrière de Volodymyr Zelensky contre Vladimir Poutine.

Une équipe de reportage du Sun on Sunday était à bord alors que les armes britanniques partaient pour l’Ukraine pour aider les forces russes au rouleau compresseur Crédit : Peter Jordan

L’aide sera utilisée pour aider à renforcer la poussée meurtrière de Volodymyr Zelensky contre Vladamir Poutine Crédit : Reuters

Les armes et les explosifs comprenaient 62 missiles Brimstone – les roquettes de précision à guidage laser ont une portée allant jusqu’à 25 km et peuvent cibler des véhicules rapides et des drones grouillants.

Le chef d’escadron Shepperd, 37 ans, a déclaré: «Nous ressentons tous l’importance de ces vols.

« Nous sommes conscients que la sécurité de l’Europe est en jeu.

“Nous regardons les nouvelles, nous voyons à quelle vitesse la situation évolue en Ukraine et nous savons que nous faisons partie de la contribution du Royaume-Uni.”

Le co-pilote Flight Lieutenant Searle, 32 ans, a déclaré: «Je pense que c’est la fourniture d’une aide vitale, qu’elle soit humanitaire ou létale, qui a un impact instantané.

« L’impact que cela va avoir et le fait de savoir que vous y contribuez est incroyable.

« Je suis un pilote relativement nouveau. C’est mon premier rôle opérationnel.

“C’est un objectif sur lequel vous travaillez toute votre vie, donc atteindre cet objectif et travailler immédiatement dans un environnement opérationnel est incroyable.”

Également sur le vol, qui a quitté RAF Brize Norton, Oxfordshire, vendredi soir, se trouvaient des armes légères et des pièces de véhicules.

Il y a quelques semaines à peine, l’avion, immatriculé ZZ177, a transporté le cercueil de la reine d’Édimbourg à la RAF Northolt de Londres.

Il a également joué un rôle dans le sauvetage de centaines de réfugiés fuyant les talibans à Kaboul, en Afghanistan, en août 2021.

Au cours d’une opération baptisée Scorpius, plus de 100 vols ont été effectués par la RAF depuis la déclaration de guerre en février.

Et jusqu’à présent, le Royaume-Uni a engagé 2,3 milliards de livres sterling d’aide militaire au pays déchiré par la guerre

Une partie du soutien comprend plus de 10 000 missiles antichars, plusieurs systèmes de lance-roquettes et 200 véhicules blindés.

L’Ukraine a également reçu du matériel médical et 20 000 ensembles de vêtements d’hiver.

L’Ukraine a reçu plus de 10 000 missiles antichars, plusieurs lance-roquettes et 200 véhicules blindés Crédit : Peter Jordan