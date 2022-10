Un autre virus de singe pourrait être sur le point de se propager aux humains : étude

Les chercheurs appellent à la vigilance dans une nouvelle étude qui décrit une famille obscure de virus qui provoque des symptômes de type Ebola chez certains singes, avertissant que l’un de ces virus pourrait bientôt faire le saut chez l’homme.

La fièvre hémorragique simienne, un artérivirus qui est déjà endémique chez les primates sauvages d’Afrique et affecte principalement les singes macaques, pourrait avoir le potentiel de devenir le prochain monkeypox ou même le prochain VIH à l’avenir, selon les chercheurs.

Bien qu’aucune infection humaine n’ait jamais été signalée avec ces virus, les experts avertissent que nous devrions les surveiller maintenant.

« Ce virus animal a découvert comment accéder aux cellules humaines, se multiplier et échapper à certains des mécanismes immunitaires importants que nous attendons pour nous protéger d’un virus animal. C’est assez rare », a déclaré Sara Sawyer, professeur de biologie moléculaire, cellulaire et du développement à l’Université du Colorado à Boulder et auteur principal de la recherche, dans un communiqué de presse.

“Nous devrions y prêter attention.”

L’étude, publiée la semaine dernière dans la revue scientifique Cell, examine comment la fièvre hémorragique simienne (SHFV) utilise un récepteur cellulaire spécifique pour infecter les cellules cibles – un récepteur qui existe également dans les cellules humaines.

Les artérivirus ont été étudiés chez les porcs et les chevaux, mais les versions ciblant les primates non humains sont moins connues. Le SHFV provoque une maladie mortelle dans les colonies de macaques, avec des symptômes d’hémorragie interne et de fièvre similaires à ceux d’Ebola. Souvent, le SHFV entraîne la mort des macaques infectés.

Les chercheurs ont découvert que le SHFV utilise un récepteur cellulaire spécifique appelé CD163 pour infecter les singes. La recherche montre que les primates présentant des différences dans ce récepteur sont parfois moins sensibles à l’infection par le SHFV, ce qui montre l’importance de ce récepteur.

Les chercheurs ont réalisé que toutes les protéines nécessaires à la réplication du SHFV à l’intérieur du corps hôte étaient également présentes dans les cellules humaines, bien qu’elles soient exprimées différemment chez l’homme.

Afin de tester si le virus pouvait infecter un humain, ils ont effectué une série d’expériences en laboratoire avec une gamme d’ADN de singe, y compris l’ADN humain, et ont découvert que le SHFV était capable de pénétrer dans les cellules humaines en utilisant la version humaine du CD163.

L’étude a appelé cela le “premier obstacle d’un débordement réussi sur l’homme”.

Les chercheurs ont ajouté le SHFV à plusieurs lignées cellulaires humaines et ont découvert que le SHFV pouvait même se répliquer à l’aide de protéines humaines, ce qui va bien au-delà de la simple capacité de pénétrer dans les cellules.

Le récepteur CD163 est présent exclusivement dans les cellules myéloïdes telles que les monocytes et les macrophages, qui sont tous deux des types de globules blancs. Les globules blancs jouent un rôle énorme dans notre santé, aidant à protéger notre corps contre les infections. Si ces cellules sont touchées par un virus, les conséquences peuvent être désastreuses.

Alors, cela signifie-t-il que le SHFV va ensuite balayer les humains, causant la mort et la destruction ?

Pas encore – il est important de se rappeler qu’il n’y a eu aucun cas où ce virus est passé des animaux aux humains. Aucune pandémie n’est à l’horizon à ce stade, soulignent les auteurs.

Mais ils disent qu’il est inquiétant que ce virus semble avoir de nombreux outils nécessaires pour commencer à infecter les humains.

“Les similitudes sont profondes entre ce virus et les virus simiens qui ont provoqué la pandémie de VIH”, a déclaré Cody Warren, professeur adjoint au College of Veterinary Medicine de l’Ohio State University et premier auteur de l’étude, dans le communiqué.

Le prédécesseur du VIH était le virus de l’immunodéficience simienne (VIS), qui est passé pour la première fois des singes africains aux singes entre 1884 et 1924, selon l’Encyclopedia Britannica. Au fur et à mesure que le virus a muté, il s’est finalement transformé en le virus dévastateur que nous connaissons maintenant sous le nom de VIH.

Lorsque le VIH/SIDA a commencé à atteindre des niveaux pandémiques chez les humains, aucun traitement n’existait et il n’y avait pas de tests précis. En 2022, plus de 40 millions de personnes dans le monde ont été tuées par le VIH/sida, note le communiqué, et 2 000 personnes meurent chaque jour de la maladie dans le monde.

Ce récit édifiant signifie que si nous prenons au sérieux la menace du SHFV maintenant et que nous déployons plus d’efforts de recherche pour l’étudier, nous pourrons peut-être éviter le désastre si jamais le virus se transmettait aux humains.

“Si nous connaissions la biologie des VIS et les risques qu’ils posaient plus tôt, aurions-nous pu être plus efficaces dans la lutte contre la pandémie de VIH plus tôt ?” dit Warren. “Je crois que nous aurions pu.”

Il n’y a aucune garantie que le SHFV deviendra jamais une menace pour les humains, car certains virus avec la capacité prouvée en laboratoire de sauter aux humains ne l’ont tout simplement jamais fait. Mais même s’il ne s’agit pas de ce virus, d’autres pandémies arrivent à l’avenir et davantage de recherches sont nécessaires pour surveiller les menaces, selon les chercheurs.

“COVID n’est que le dernier d’une longue série d’événements de débordement des animaux aux humains, dont certains ont éclaté en catastrophes mondiales”, a déclaré Sawyer. “Notre espoir est qu’en sensibilisant aux virus que nous devrions surveiller, nous pourrons prendre de l’avance, de sorte que si des infections humaines commencent à se produire, nous y serons rapidement.”