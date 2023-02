Un autre vaisseau spatial russe amarré à l’ISS a provoqué une fuite

C’est encore arrivé. Un vaisseau spatial cargo russe Progress amarré à la Station spatiale internationale a provoqué une fuite de liquide de refroidissement, La NASA a dit dans un communiqué samedi. Il s’agit du deuxième incident de ce type ces derniers mois après un engin spatial russe Soyouz attaché à l’ISS vomit du liquide de refroidissement d’une fuite en décembre.

La NASA a déclaré que “les ingénieurs du centre de contrôle de mission russe à l’extérieur de Moscou ont enregistré une dépressurisation dans la boucle de refroidissement du cargo Roscosmos Progress 82 non piloté, qui est amarrée au module Poisk orienté vers l’espace à la station”. La cause de la fuite fait l’objet d’une enquête.

Le Progress 82 sans équipage (également connu sous le nom de Progress MS-21) est arrivé fin octobre de l’année dernière transportant plusieurs tonnes de nourriture, de carburant et de fournitures. Il est actuellement rempli de déchets à éliminer et devrait se désarrimer le vendredi 17 février pour brûler dans l’atmosphère terrestre.

Plus important encore, l’équipage – composé de trois astronautes de la NASA, d’un astronaute japonais et de trois cosmonautes russes – est en sécurité. “Les écoutilles entre le Progress 82 et la station sont ouvertes, et les températures et les pressions à bord de la station sont toutes normales”, a déclaré la NASA. “L’équipage, qui a été informé de la fuite de la boucle de refroidissement, n’est pas en danger et poursuit les opérations normales de la station spatiale.”

Au moins, le vaisseau spatial Progress n’est pas utilisé pour transporter des humains. La NASA et Roscomos ont déclaré le fuite Soyouz MS-22 inapte à amener l’équipage retour sur Terre, nécessitant un nouveau plan pour ramener l’astronaute de la NASA Frank Rubio et les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin à la maison. Les agences ont élaboré un plan pour envoyer un nouveau Soyouz en février et détacher le MS-22 sans équipage à bord.

Roscosmos et la NASA soupçonnent qu’une micrométéorite (une minuscule roche spatiale) pourrait avoir causé la fuite de Soyouz. On ne sait pas encore si le problème Progress peut être attribué à une source similaire ou si la fuite provient d’un emplacement similaire. Une fuite sur un engin cargo n’est pas aussi inquiétante que la fuite de Soyouz, mais la combinaison des deux si proches déclenchera probablement un examen plus approfondi des engins spatiaux russes, d’autant plus que le lancement d’un Soyouz “de remplacement” approche.