La Food and Drug Administration des États-Unis a récemment autorisé un vaccin mis à jour fabriqué par la société Novavax, qui diffère des vaccins plus connus de Pfizer et Moderna. Novavax est un vaccin à base de protéines fabriqué à l’aide d’une technologie vaccinale traditionnelle, tandis que les injections réalisées par Pfizer et Moderna sont toutes deux réalisées avec la technologie « ARN messager ». La science existe depuis des décennies, mais les vaccins contre la COVID sont devenus les premiers vaccins à ARNm dont l’utilisation a été approuvée.

Mais alors que les experts en santé publique voient une ouverture pour un vaccin utilisant une technologie plus ancienne pour lutter contre les virus, la demande pour Novavax semble faible et il reste un sérieux outsider parmi les options les plus populaires.

L’ARNm contenu dans les vaccins est créé en laboratoire et amène les cellules du receveur à fabriquer une protéine qui déclenche une réponse immunitaire. Novavax utilise une protéine – dans ce cas, un morceau inoffensif de la protéine de pointe du coronavirus – pour entraîner le système immunitaire d’une personne à reconnaître et à lutter contre le vrai coronavirus. La méthode basée sur les protéines de Novavax est utilisée depuis des décennies dans les vaccinations de routine telles que le vaccin contre l’hépatite B.

Novavax a obtenu l’approbation de son vaccin pour la première fois plus tôt dans la pandémie, mais seulement après que Pfizer et Moderna aient obtenu l’approbation et commencé à distribuer des vaccins. Novavax a toujours été loin derrière les grands fabricants et même maintenant, son booster mis à jour est loin en troisième position.

En Géorgie, sur les 17,7 millions de doses de vaccin contre la COVID administrées depuis le début de la pandémie, seules 3 906 étaient un vaccin Novavax. Il s’agit d’une part infime, bien inférieure à 1 %, selon les données obtenues par le ministère de la Santé publique de Géorgie.

“Je pense que c’est toujours formidable d’avoir des options supplémentaires”, a déclaré Jodie Invité, vice-président principal du département d’épidémiologie de l’Emory’s Rollins School of Public Health à propos de Novavax, “Mais je pense qu’il y a une certaine familiarité avec Pfizer et Moderna, et pour les personnes les plus enthousiastes et les plus intéressées par ce nouveau vaccin, ces vaccins sont arrivés en premier.”

Malgré tout, les experts en santé publique voient le potentiel du vaccin Novavax et estiment qu’il mérite d’être pris en considération. Le Dr Jayne Morgan, directrice exécutive de la santé et de l’éducation communautaire à l’hôpital Piedmont, a déclaré que ce vaccin peut plaire aux personnes qui ne font pas confiance aux vaccins à ARNm ou qui ont une raison médicale de ne pas les prendre.

Novavax peut fonctionner pour les personnes qui ont eu une réaction allergique ou des effets secondaires importants avec un vaccin à ARNm, a déclaré Morgan. Pour ceux qui ont pris un vaccin original ou un rappel d’autres fabricants, vous pouvez passer à Novavax.

Novavax a subi le même processus intense de tests de sécurité que tout autre vaccin, et il a été jugé sûr par la FDA.

Novavax semble avoir à peu près la même efficacité que les autres vaccins COVID. Une étude publiée dans JAMA ce mois-ci a révélé que Le rappel Novavax était efficace à environ 50 % pour prévenir les symptômes du COVID et efficace à 31 % pour prévenir l’infection, ce qui est similaire aux vaccins à ARNm. Même s’ils ne préviennent pas l’infection, tous les vaccins d’automne mis à jour font du bon travail pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès, selon Guest et Morgan.

Les trois vaccins ont été reformulés plus tôt cette année pour lutter contre la variante XBB.1.5 du virus. Bien que ce ne soit plus la variante dominante, des recherches préliminaires ont montré que les vaccins offrent toujours une protection.

Dr Eric Topol, médecin et scientifique qui dirige le Scripps Research Translational Institute et est un blogueur prolifique sur la recherche sur le COVID, a écrit ça était intéressé à obtenir un vaccin Novavax COVID mis à jour. Mais avec les voyages à venir et les questions sur la disponibilité de Novavax, a-t-il déclaré à Science, la revue académique à comité de lecture de l’Association américaine pour l’avancement de la science, qu’il a décidé de faire un choix plus facile, en se procurant un rappel Pfizer dans une épicerie. Il a dit qu’il se demandait toujours en quoi une dose de Novavax aurait pu être différente.

Trois ans après l’arrivée du coronavirus, il est devenu plus compliqué de mesurer l’efficacité des vaccins. La majorité des personnes ont été exposées, mais de différentes manières et beaucoup ont reçu diverses combinaisons de vaccins. Essais pour vérifier l’efficacité d’un vaccin peut prendre en compte toutes ces choses. Mais ils seraient basés sur les variants en circulation à l’époque, et au moment où l’étude est terminée, de nouveaux variants circulent. Il n’existe pas non plus d’études comparatives comparant différents vaccins.

Il est encore tôt dans le déploiement des vaccins mis à jour, et des problèmes de distribution et de couverture d’assurance continuent de surgir.

Adoption des nouveaux vaccins est bien en dessous de ce qu’il était lorsque les vaccins ont été modifiés l’année dernière et que 17 % de la population américaine l’a reçu. En Géorgie, ce chiffre n’était que d’environ 11 %.

Depuis la sortie des vaccins nouvellement mis à jour en septembre, 293 247 doses du vaccin COVID mis à jour ont été administrées en Géorgie, ce qui couvre environ 3 % de la population. Seules 302 des doses de vaccin étaient du Novavax, selon des données récentes du ministère de la Santé publique de Géorgie.

Bien que Novavax ait déclaré que des millions de doses du vaccin COVID mis à jour avaient été distribuées aux États-Unis, en trouver une reste un défi. Emplacements et disponibilités indiqués sur vaccins.gov n’est pas toujours à jour. Une porte-parole du ministère de la Santé publique de Géorgie a déclaré que le ministère n’avait pas encore commandé de doses du vaccin Novavax mis à jour pour les services de santé locaux car il n’y avait eu aucune demande en ce sens.

Les experts en santé publique disent que le vaccin que vous recevez n’est pas si important, mais que vous receviez une injection mise à jour.

“En ce moment, c’est le moment idéal pour le faire”, a déclaré Guest. « Il semble que les infections au COVID soient en baisse. Nous pouvons espérer qu’ils resteront ainsi, mais c’est une tendance similaire que nous observons année après année : ils descendent puis remontent plus tard à l’automne et au début de l’hiver.

À propos du vaccin Novavax

La FDA a approuvé le vaccin Novavax mis à jour en octobre 2023 pour les 12 ans et plus.

Le vaccin Novavax est traditionnel par rapport aux autres vaccins. Sa technologie a déjà été utilisée dans des vaccins pour prévenir des affections telles que le zona, le virus du papillome humain (VPH) et le DTaP (diphtérie, tétanos et coqueluche), entre autres.

Toute personne âgée de 12 ans ou plus peut recevoir le vaccin Novavax mis à jour. Toute personne ayant déjà été vaccinée (avec n’importe quel vaccin contre la COVID) peut recevoir une dose au moins deux mois après la première dose. Ceux qui n’ont jamais été vaccinés devraient recevoir deux doses administrées à trois semaines d’intervalle.

Les personnes immunodéprimées peuvent recevoir une dose supplémentaire au moins deux mois après leur dernière dose du vaccin mis à jour.

Source : Médecine Yale