L’un des premiers souvenirs cinématographiques du réalisateur Martin Scorsese est celui de sa famille rassemblée autour d’un téléviseur de 16 pouces. Nous étions en 1949 et le vendredi, ils regardaient des films italiens diffusés sur la station locale. Le jeune garçon a remarqué que des films comme Voleurs de vélos traversé les océans et les générations, parlant à lui et à ses grands-parents avec des vérités universelles.

Nourri par son amour du cinéma, le garçon est devenu l’un des réalisateurs américains les plus titrés du XXe siècle. Il a commencé avec ce qu’il savait. Des histoires tirées des ruelles de New York et des personnages avec lesquels il a grandi.

Mais avec Tueurs de la Lune des Fleurs Situé dans l’Oklahoma, l’enfant de chœur devenu auteur sort bien en dehors de sa zone de confort. Comme l’a plaisanté Scorsese lors d’une interview sur scène au Cinemacon au printemps dernier, « Ce n’était pas un film facile à faire. Je suis un New-Yorkais. Il y avait des prairies là-bas et des chevaux sauvages. »

Bienvenue au pays des Osages

Nous sommes en 1920. Le pétrole contenu dans le sol a fait des familles autochtones de la nation Osage l’une des plus riches d’Amérique.

Les rues de Fairfax, en Oklahoma, sont à l’inverse de la norme, avec de riches couples d’Osage exhibant leurs fourrures et conduisant des automobiles Pierce-Arrow rutilantes dans la rue principale tandis que des majordomes blancs se tiennent prêts.

Robert De Niro et DiCaprio dans une scène de Killers of the Flower Moon. Les deux acteurs ont réalisé de nombreux films avec Scorsese, mais n’ont jamais travaillé ensemble sur un film avec le réalisateur. (Paramount Pictures)

Dans ce monde à l’envers arrive Leonardo DiCaprio dans le rôle d’Ernest Burkhart, un homme simple au sourire facile qui aime l’argent, le whisky et les femmes.

Blessé à la guerre (rien de dramatique, il était cuisinier), Ernest est recueilli par son oncle, William Hale (Robert De Niro). Le roi Hale, qu’il vous rappellera sans doute qu’il préfère, est un éleveur de bétail et un ami autoproclamé de chaque Osage.

REGARDER | La bande-annonce officielle de Killers of the Flower Moon :

Coyote à l’affût

Alors que Tueurs prend son temps pour explorer la topographie unique de la ville, le film se concentre rapidement sur l’union d’Ernest et Mollie Kyle.

Avec un sourire sûr de lui, Ernest propose un tour à la femme aisée Osage. Il parle aussi vite qu’il conduit, mais Mollie le voit tel qu’il est. Montre-moi-kah-voir. Coyote.

Mais il y a d’autres loups qui tournent autour et un nombre croissant de cadavres d’Osage. Basé sur le livre non-fiction de David Grann, Scorsese ponctue la richesse et les richesses de vignettes brutales. Une mère Osage abattue à côté du landau de son bébé. Un homme empoisonné jetant son dernier souffle au sol.

Entre l’effusion de sang et le chaos, Ernest et Mollie continuent de se fréquenter. Le roi Hale a ses propres raisons de les encourager. Les « droits » des familles Osage – le droit de recevoir des fonds provenant du pétrole situé sous leurs terres – valent des centaines de milliers de dollars.

Gladstone, vu assis à côté de Scorsese sur le plateau, ancre le film avec des moments d’immobilité féroce. (Pomme)

Bientôt, Mollie s’adoucit envers son chauffeur adoré et il est accueilli dans la famille, bien que la mère de Mollie, interprétée par le légendaire acteur canadien Tantoo Cardinal, fixe Ernest avec un regard flétri.

Alors que Tueurs a beaucoup de stars, Lily Gladstone dans le rôle de Mollie est une révélation. Tenant bon avec DiCaprio et De Niro, elle ancre les moments dans une immobilité féroce.

DiCaprio, habitué à jouer des personnages rusés, incarne ce taon sans orgueil et sans centre moral. Ajoutez à cela Robert De Niro jouant un rôle avec une telle gravité qu’il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre dans ce rôle. Derrière les sourires joyeux de King se cachent des yeux froids et calculateurs, cataloguant les dettes qui lui sont dues.

REGARDER | L’importance d’assurer un héritage :

Des imbéciles dignes de Fargo

Une des surprises de Tueurs c’est que coincé entre cette histoire d’exploitation et d’avarice se trouvent des moments de comédie à part entière. Le casting de bons à rien que King Hale emploie, comme les rebuts édentés d’un tableau de Norman Rockwell, pourrait donner aux niais de Fargo une course pour leur argent.

Même si la durée de 206 minutes peut sembler intimidante, du premier plan au plan final, j’étais pleinement engagé. (Cela dit, si les cinéastes continuent à réaliser des longs métrages de plus de trois heures, il est temps de ramener la tradition cinématographique du entracte .)

Le film se déroule par phases, d’abord l’introduction décousue et rauque à Osage Nation, puis les complications à mesure que l’étendue des plans du roi Hale sont révélées, qui culmine avec une visite du nouveau Bureau fédéral d’enquête, dirigé par Jesse Plemons en tant que chef de file. enquêteur.

Il est intéressant de noter que le film que Scorsese avait initialement prévu de réaliser était fermement axé sur l’affaire du FBI, avec DiCaprio dans le rôle du Texas Ranger droit devenu enquêteur.

William Hale (De Niro) est interrogé par l’agent du FBI Tom White (Jesse Plemons) alors que le nombre de cadavres augmente. (Pomme)

Mais après avoir lu une première version du scénario, DiCaprio et le réalisateur ont convenu que cela ne fonctionnait pas. En fait, c’était l’idée de DiCaprio de mettre l’accent sur Ernest et Mollie.

Cette histoire d’amour qui dépasse l’entendement est la contradiction au cœur de Tueurs de la Lune des Fleurs. Pourquoi resterait-elle ? Avec tout ce qui se passe autour d’elle. Avec ses pouvoirs de perception aigus. Qu’il s’agisse d’une histoire d’amour ou de tromperie, seul le public peut répondre par lui-même.

Alerte spoiler pour la fin de Tueurs de la Lune des Fleurs

Cadrer l’histoire autour de Mollie et Earnest a également offert au réalisateur un moyen de centrer le film sur l’expérience autochtone.

Tout au long du projet, Scorsese a parlé avec respect pour la nation Osage et les membres survivants de la communauté que lui et DiCaprio ont rencontrés.

S’exprimant au Cinemacon, Scorsese a déclaré : « Nous étions tout le temps sur le qui-vive, pour être sûrs de bien faire avec eux. »

Il y a des limites. Lors de la première à Hollywood, le consultant linguistique Osage du film, Christopher Cote, a exprimé sa déception que le film ne raconte pas davantage l’histoire du point de vue de Mollie. Mais, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter, « il faudrait un Osage pour faire ça ».

Lors de la première du film, Christopher Cote, consultant linguistique d’Osage, partage ses sentiments compliqués à propos de #KillersOfTheFlowerMoon < a href="https://t.co/DKR0KcsLTs">pic.twitter.com/DKR0KcsLTs —@THR

Mais Scorsese est parfaitement conscient de l’histoire qu’il raconte et, dans une séquence remarquable vers la fin, il affronte cette situation de front.

Le décor est une pièce radiophonique à l’ancienne, où des acteurs sur scène recréent des événements célèbres de l’actualité.

L’histoire qu’ils racontent est celle des meurtres d’Osage, peut-être une reconnaissance de la façon dont les tragédies du passé deviennent le divertissement d’aujourd’hui. Lorsqu’il s’agit de terminer le conte de Mollie, c’est Martin Scorsese lui-même qui monte sur scène. Comme il l’a dit Zoomeuril ne savait pas qui d’autre lirait les lignes.

Ainsi, le garçon de Flushing, Queens, décrit l’arc final de la vie de Mollie alors que les tambours Osage transportent la caméra dans le ciel.