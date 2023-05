Un autre titre placerait-il LeBron James parmi les cinq meilleurs Lakers de tous les temps ?

LeBron James et les Lakers de Los Angeles sont passés de la 13e tête de série de la Conférence Ouest en février à la préparation des Nuggets lors de la finale de la Conférence Ouest, qui devrait débuter mardi soir à Denver.

Alors que James, 38 ans, n’est qu’à huit victoires de ce qui serait son cinquième championnat NBA, comment la capture de cet anneau aurait-elle un impact sur son héritage des Lakers ?

Dans l’édition de mardi de « Undisputed », Shannon Sharpe a fait valoir qu’un autre championnat, qui serait le deuxième de James avec les Lakers, le placerait parmi les cinq meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise.

« Si il [James] remporte un autre titre, je dirais qu’il faudrait dire qu’il fait partie des cinq meilleurs Lakers à ce moment-là », a déclaré Sharpe. « Deux championnats, ce sera soit lui, soit AD [Anthony Davis] pour les finales MVP, mais s’il gagne un autre titre, ce qui lui en ferait deux, il gagne un autre MVP, je ne vois pas [James] Digne d’être devant lui. je ne vois pas [Jerry] West étant devant lui. je ne vois pas [Elgin] Baylor étant devant lui, et je ne vois pas Jamaal Wilkes devant lui. »

Les Lakers ont remporté 17 championnats NBA et ont présenté de nombreuses superstars. Selon FOX Sports Research, 29 membres du Temple de la renommée du basket-ball se sont adaptés aux Lakers à un moment donné de leur carrière respective. Pendant ce temps, Pat Riley, Slick Leonard et Del Harris ont tous été intronisés au Temple de la renommée en tant qu’entraîneurs.

Pourquoi Ring No. 2 fait de LeBron un « Top 5 Laker » Shannon Sharpe explique pourquoi un autre titre ferait de LeBron un « Top 5 Laker » derrière Magic, Kobe, Kareem et Shaq.

Au cours des 20 années de carrière de James dans la NBA, il a accumulé quatre MVP de la NBA, quatre championnats de la NBA, quatre MVP des finales de la NBA, six honneurs All-Defensive, 19 honneurs All-NBA, 19 apparitions au All-Star Game et un titre de buteur. James a des moyennes en carrière de 27,2 points, 7,5 rebonds, 7,3 passes décisives et 1,5 interceptions par match tout en tirant 50,5/34,5/73,5.

Après avoir été sélectionné avec le choix n ° 1 lors du repêchage de la NBA 2003 sur St. Vincent-St. Mary High School, James a passé les sept premières saisons de sa carrière avec les Cleveland Cavaliers avant de passer quatre saisons avec le Miami Heat, avec qui il a remporté deux championnats. Il est ensuite retourné à Cleveland pour la saison 2014-15 et a remporté un championnat en 2016.

James a rejoint les Lakers en 2018 et a mené la légendaire franchise à son 17e titre NBA en 2020. Il est devenu le deuxième joueur le plus âgé de l’histoire de la ligue à remporter les honneurs de MVP de la finale de la NBA, et le seul joueur à remporter le prix avec trois franchises différentes.

Après avoir battu les Memphis Grizzlies au premier tour et les Golden State Warriors au deuxième tour des éliminatoires de la Conférence Ouest de cette année, les Lakers sont maintenant prêts à affronter Nikola Jokic et les Nuggets pour une place en finale de la NBA.

LeBron et les Lakers affrontent les Nuggets, tête de série, dans le premier match Skip Bayless et Shannon Sharpe prévisualisent le premier match des Lakers-Nuggets.

James affiche une moyenne de 23,4 points, 10,0 rebonds et 5,3 passes décisives par match tout en tirant 49,1/26,3/76,2 en 12 matchs cette post-saison.

« Si LeBron devait remporter un titre, je pense que vous devriez le mettre derrière Magic, derrière Kobe, derrière Kareem et derrière Shaq », a conclu Sharpe. « Il devient l’un des cinq meilleurs Laker selon moi. »

