Un autre Stablecoin fluctue énormément alors que le HUSD glisse sous le Peg USD à 0,82 $ par jeton

Le stablecoin HUSD, initialement lié à l’échange de crypto Huobi international, a perdu son ancrage avec le dollar américain le mercredi 17 août, et sa valeur était encore plus faible le lendemain, le jeudi 18 août. grand public sur Twitter ainsi que la bourse susmentionnée “nous sommes conscients des problèmes de liquidité actuels liés au stablecoin HUSD”. Les informations sur le marché montrent que le HUSD a glissé à 0,827 $ par unité jeudi.

Le 22e plus grand Stablecoin HUSD s’écarte de la parité USD

Après l’incident de l’AUSD il y a quatre jours, le 14 août, un autre stablecoin indexé sur la valeur du dollar américain est né en dessous de la parité USD. Le stablecoin HUSD, lié à Huobi international, a perdu 16 PF en valeur sur Th en tombant à 0,827 $ par unité. La baisse du désancrage du HUSD a commencé mercredi soir (EST) une fois que le stablecoin a glissé à 0,92 $ par unité.

Sur Th, Huobi international s’est adressé au grand public sur Twitter et a expliqué que le HUSD avait divers problèmes de liquidité. “Nous sommes conscients des problèmes de liquidité actuels liés au stablecoin HUSD, qui est émis par Stable Universal restreint et conçu sur le réseau Ethereum”, a écrit Huobi. “Huobi a toujours donné la priorité à la sécurité des actifs de nos clients et peut travailler aux côtés de l’institution de HUSD pour trouver une réponse et restaurer sa stabilité dès que possible”, a ajouté la bourse.

Sur plus de 13 000 capitalisations boursières de qualité crypto, le HUSD est classé n ° 353 et occupe la vingt-deuxième position en termes d’évaluations du marché des pièces stables. La pièce incorpore une capitalisation boursière d’environ 68 801 056 $ aujourd’hui, mais il y a 81 358 201 pièces HUSD émises, ce qui montre un écart surdimensionné dans sa valeur supposée en USD. De plus, des rapports non prouvés détaillent qu’un responsable de la communauté Huobi sur la chaîne filaire officielle de Huobi aurait déclaré : “Le HUSD pourrait être une devise stable émise par Stable Universal Limited” et “Huobi est sorti en avril 2022”.

Stable Universal, avec l’aide du cabinet Eide Bailly LLP, a émis des attestations mensuelles concernant le soutien de HUSD. Le portail Internet stcoins.com indique que le HUSD est : “racheté sur une base de 1:1 par rapport au dollar américain. il est conçu pour être simplement remboursable et fournit un outil permettant aux détenteurs de réduire la volatilité une fois qu’ils participent au marché de la crypto-monnaie. Le HUSD a été initialement introduit dans un article de journal imprimé par Huobi international le dix-neuf mois du calendrier grégorien 2018.

Le HUSD a réussi à augmenter au-dessus de la variation de 0,903 $ par pièce à 11 h 10 (HNE) jeudi matin. À 14 h 35, la valeur du HUSD a rebondi à 0,999 $ par unité tard jeudi après-midi (EST). La valeur de HUSD est restée à la variation de 0,995 $ par jeton tout au long de la demi-heure.

La publication Un autre Stablecoin fluctue énormément alors que le HUSD glisse sous le Peg USD à 0,82 $ par jeton est apparu pour la première fois sur BTC Wires.