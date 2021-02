Un autre spécial pour les lève-tôt: avoir un vaccin, voyager

Lorsque le coronavirus a frappé, Jim et Cheryl Drayer, 69 et 72 ans, ont annulé tous leurs voyages prévus et se sont accroupis chez eux à Dallas, au Texas. Mais plus tôt ce mois-ci, les Drayers ont tous deux reçu la deuxième dose de leurs vaccinations Covid-19. Et en mars, armés de leurs nouveaux anticorps, ils se dirigent vers Maui pour des vacances attendues depuis longtemps. Partout aux États-Unis, les personnes âgées ont été parmi les premières à recevoir leur vaccin contre le Covid-19. Et parmi les hôtels, les compagnies de croisière et les voyagistes, les données sont claires: les voyageurs plus âgés mènent une vague de nouvelles réservations de voyages. Les Américains de plus de 65 ans, qui ont eu un accès prioritaire aux vaccinations, sont maintenant encouragés à voyager – souvent pendant que leurs enfants et petits-enfants continuent d’attendre un vaccin. Pour les cheveux argentés, c’est une lueur d’espoir.

«Nous avons très volontiers été conformes au masquage et à la distanciation sociale, et avons essentiellement vécu à l’intérieur de notre bulle ici à Dallas», a déclaré M. Drayer. «Nous n’avons pas été dans un restaurant depuis un an. Nous avons donc hâte de sortir maintenant et de faire les choses avec un peu plus de sécurité. »

Au Hôtel Foundry à Asheville, Caroline du Nord, un hôtel de luxe de 87 chambres situé dans ce qui était autrefois une usine d’acier pour le domaine Biltmore, les réservations effectuées avec le tarif promotionnel AARP de l’hôtel ont augmenté de 50% le mois dernier. Hospitalité Aqua-Aston, une société basée à Honolulu avec des centres de villégiature, des hôtels et des condos dans son portefeuille, rapporte que les réservations pour les seniors ont grimpé de près de 60 récemment en janvier. Les Drayers, qui ont fait du trekking avec des gorilles en Afrique et ont fait des voyages d’aventure en Inde, en Israël et en Égypte, admettent que leur voyage à Hawaï, qu’ils ont réservé via le club de vacances réservé aux membres, Stations exclusives, est en quelque sorte un petit pas. (Le club de vacances rapporte que plus de 50 pour cent de leurs réservations actuelles sont des vacances pour les membres de plus de 65 ans.) «Nous testons les eaux», a déclaré Mme Drayer. «Nous ne voulions pas être mis en quarantaine dans un pays étranger ou interdits de retour aux États-Unis. C’était un endroit sûr où aller, là où nous étions encore aux États-Unis. » Ce sentiment de sécurité est en partie dû au fait qu’Hawaï, avec sa quarantaine obligatoire et sa recherche des contacts, a bien géré la pandémie. Le couple est convaincu que s’ils devaient faire face à des problèmes de santé sur l’île, ils ne seraient pas bloqués par un système de santé surchargé.