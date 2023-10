Un autre séisme puissant frappe l’Afghanistan après un précédent séisme qui a fait 2 000 morts

Samedi, un tremblement de terre d’une magnitude de 6,3 a frappé la province afghane d’Herat et fait au moins 2 000 morts.

Mercredi, un autre séisme de puissance, également d’une magnitude de 6,3, a frappé la même région.

Le récent séisme a provoqué un glissement de terrain qui a bloqué une autoroute et plus d’une centaine de personnes ont été envoyées à l’hôpital.

Un autre séisme violent a secoué l’ouest de l’Afghanistan mercredi matin après qu’un précédent séisme ait tué plus de 2 000 personnes et rasé des villages entiers dans la province d’Herat, ce qui a été l’un des séismes les plus destructeurs de l’histoire récente du pays.

Le tremblement de terre de magnitude 6,3 de mercredi s’est produit à environ 17 milles de Herat, la capitale provinciale, et à 10 kilomètres (6 milles) de profondeur, selon l’US Geological Survey. Cela a déclenché un glissement de terrain qui a bloqué l’autoroute principale Herat-Torghondi, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Information, Abdul Wahid Rayan.

L’organisation humanitaire Médecins sans frontières a déclaré que l’hôpital régional d’Herat avait reçu 117 blessés suite aux tremblements de terre de mercredi. Le groupe, également connu sous son acronyme français MSF, a déclaré avoir envoyé du matériel médical supplémentaire à l’hôpital et installé quatre tentes médicales supplémentaires dans l’établissement.

« Nos équipes contribuent au tri des cas d’urgence et à la prise en charge des patients stabilisés admis dans les tentes médicales », a déclaré MSF sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le séisme de mercredi a également rasé les 700 maisons du village de Chahak, qui n’a pas été touché par les secousses des jours précédents. Il y a maintenant des monticules de terre là où se trouvaient autrefois les habitations. Mais aucun décès n’a été signalé jusqu’à présent à Chahak car les gens se sont réfugiés dans des tentes cette semaine, craignant pour leur vie alors que les secousses continuent de secouer Herat.

Les villageois sont bouleversés par la perte de leurs maisons et de leur bétail, souvent leurs seuls biens, et s’inquiètent des durs mois d’hiver à venir. Certains ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu de tremblement de terre auparavant et se demandaient quand les secousses du sol cesseraient.

Beaucoup ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’esprit tranquille à l’intérieur des tentes, de peur que « le sol ne s’ouvre et ne nous engloutisse à tout moment ».

L’épicentre du séisme de samedi – également de même magnitude 6,3 – se trouvait à environ 40 km au nord-ouest de la capitale provinciale, et plusieurs répliques ont été fortes.

Les responsables talibans ont déclaré que plus de 2 000 personnes étaient mortes à Herat après les précédents séismes. Ils ont ensuite déclaré que les séismes avaient tué et blessé des milliers de personnes, mais n’ont pas donné le nombre de victimes.

Hormis les décombres et les funérailles après la dévastation de samedi, il ne reste que peu de choses des villages situés dans les collines poussiéreuses de la région. Les survivants ont du mal à accepter la perte de plusieurs membres de leur famille et, dans de nombreux endroits, les résidents vivants sont dépassés en nombre par les volontaires venus fouiller les débris et creuser des fosses communes.

À Naib Rafi, un village qui comptait auparavant environ 2 500 habitants, les habitants ont déclaré que presque personne n’était encore en vie, hormis les hommes qui travaillaient à l’extérieur lorsque le séisme a frappé. Les survivants ont travaillé toute la journée avec des excavatrices pour creuser de longues tranchées en vue d’inhumations collectives.

Sur un champ stérile du district de Zinda Jan, un bulldozer a enlevé des monticules de terre pour libérer de l’espace pour une longue rangée de tombes.

« Il est très difficile de retrouver un membre de la famille dans une maison détruite et de l’enterrer quelques minutes plus tard dans une tombe proche, toujours sous terre », a déclaré Mir Agha, de la ville d’Herat, qui s’est joint à des centaines de personnes. des bénévoles pour aider les habitants.

De hauts responsables talibans visitent des villages afghans à la suite d’un tremblement de terre qui a causé 2 000 morts

Près de 2 000 maisons dans 20 villages ont été détruites, ont indiqué les talibans. La zone touchée par le séisme ne compte qu’un seul hôpital public.

Mardi, le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a déclaré que Zinda Jan était la zone la plus touchée, avec plus de 1 300 personnes tuées et près de 500 personnes toujours portées disparues.

Il a ajouté que les images satellite de l’ONU indiquaient également des niveaux extrêmes de destruction dans le district d’Injil.

« Nos collègues humanitaires avertissent que les enfants sont particulièrement vulnérables et ont souffert d’une grave détresse psychologique à cause du tremblement de terre », a-t-il déclaré.

Les tremblements de terre sont fréquents en Afghanistan, où il existe un certain nombre de lignes de faille et des mouvements fréquents entre trois plaques tectoniques voisines. Les Afghans sont encore sous le choc des récents séismes, notamment le séisme de magnitude 6,5 en mars qui a frappé une grande partie de l’ouest du Pakistan et de l’est de l’Afghanistan, et le tremblement de terre qui a frappé l’est de l’Afghanistan en juin 2022, détruisant les maisons en pierre et en briques crues et tuant au moins 1 000 personnes.

Le Pakistan voisin fait partie des pays qui ont proposé leur aide, mais la livraison de son aide humanitaire est suspendue depuis lundi.

Mercredi matin, les fournitures promises n’avaient pas encore quitté le Pakistan. Les autorités attendaient « l’autorisation » des talibans, ont déclaré deux responsables gouvernementaux à Islamabad, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Les relations entre les deux pays sont mises sous pression depuis que le Pakistan a annoncé une date limite pour que les migrants sans papiers, dont 1,7 million d’Afghans vivant illégalement dans le pays, quittent le pays avant le 31 octobre afin d’éviter les arrestations et les expulsions forcées.