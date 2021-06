Un autre Ron ! Le héros italien Locatelli suit l’exemple de Cristiano en SNUBBING des bouteilles de Coca-Cola à l’Euro 2020 (VIDEO)

Tout comme l’icône de la Juventus, qui a dépassé Michel Platini en tant que meilleur buteur de tous les temps du tournoi avec un doublé tardif lors du match d’ouverture du champion en titre contre la Hongrie, Locatelli a également marqué deux buts pour aider à sceller une autre victoire 3-0 pour les impressionnants Italiens contre la Suisse. .

LIRE LA SUITE: L’Italie écrase la Suisse pour prolonger son invincibilité à 29 matchs et devenir l’équipe du premier tour de 16 à l’Euro 2020 (VIDEO)

Désormais invaincue en 29 matchs, la dernière fois que l’Italie a goûté à la défaite, c’était par hasard contre le pays de Ronaldo en 2018, et ils ont également conservé 10 feuilles blanches consécutives.

Accroché par Roberto Mancini vers la fin pour qu’il puisse recevoir sa deuxième ovation debout après la victoire de la Turquie vendredi, Locatelli, encore une fois comme Ronaldo la dernière fois, a été considéré comme la star officielle du match et a été invité à diriger une presse d’après-match. conférence des officiels du tournoi.

🇮🇹 Un affichage chic de la star du match à deux buts Manuel Locatelli 👏👏👏@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/AjDE6eeis5 – UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 16 juin 2021

Cependant, leur causant davantage d’embarras, le pivot de Sassuolo a imité CR7 en déplaçant une paire de bouteilles de placement de produit de Coca-Cola.

Saisissant de l’eau, il a également crié « Acqua » comme l’a fait le quintuple vainqueur du Ballon d’Or en prononçant le même mot portugais pour le liquide, « Agua ».

Une différence notable est que plutôt que de s’asseoir le premier et de prendre un moment pour décider quoi faire, Locatelli est entré dans la salle des médias avec sa décision prise et a déplacé les bouteilles tout en restant debout.

Le coup de Ronaldo aurait coûté 4 milliards de dollars à Coke en baisse du cours des actions, qui est passé de 56,10 à 55,22 dollars, soit une baisse de 1,6% alors que sa valeur marchande est passée de 242 milliards à 238 milliards de dollars.

Locatelli sur les traces de Ronaldo. Coca Cola va être un mème à ce stade 😂😂 pic.twitter.com/gK5wCKGM1v – Abduł (@Abdul999_) 16 juin 2021

« Les joueurs se voient offrir de l’eau, aux côtés de Coca-Cola et Coca-Cola Zero Sugar, à leur arrivée lors de nos conférences de presse », a commenté un porte-parole de l’Euro 2020 au milieu du développement, et a ajouté que tout le monde « a droit à ses préférences en matière de boissons ».

Mais son exemple n’a pas seulement été suivi par Locatelli, mais aussi par le fervent musulman Paul Pogba qui a mis une bouteille de Heineken à l’écart après s’être également fait prodiguer le gong Star of the Match après que les Bleus eurent battu l’Allemagne.

À contre-courant, cependant, l’entraîneur russe Stanislav Cherchesov a été interrogé sur ce qu’il pensait du camouflet de Ronaldo après que son pays ait battu la Finlande 1-0, et a répondu en renversant la boisson sucrée.

De retour à Locatelli, l’humble de 23 ans a insisté auprès de RAI Sport : « Je dois partager ce prix avec toute l’équipe. »

« Je suis l’un des plus jeunes ici, ils m’ont si bien accueilli et c’est merveilleux d’être ici avec eux », il a dit.

Bien que le meneur de jeu du PSG soit un rival de position dont l’absence est peut-être la seule raison pour laquelle Locatelli figure actuellement dans le premier XI des Azzurri, le jeune a déclaré qu’il souhaitait que Marco Verratti » puisse être de retour bientôt, car il est un joueur si talentueux qui peut faire la différence « .

« Le coach doit faire ses choix, tout ce qu’on peut faire c’est être prêt quand on l’appelle. Continuons comme ça », il a ordonné.

🗣 »Le prochain maillot sera en noir et blanc. » @FCosatti parle de la #ITA MOTM Manuel Locatelli qui est lié à un transfert à la Juventus cet été pic.twitter.com/a9zDiBSutr – Football quotidien (@footballdaily) 17 juin 2021

Aimé par une série de meilleurs clubs avant même le tournoi, le stock de Locatelli a naturellement augmenté avec ses performances au Stadio Olimpico jusqu’à présent, et on lui a demandé s’il était facile de mettre de côté les spéculations concernant son avenir.

« Oui, je pense que lorsque vous êtes impliqué dans une compétition aussi importante que celle-ci, vous ne vous concentrez que sur la tâche à accomplir. »

« Nous voyons aussi les enfants dans la rue quand ils viennent regarder nos matchs, donc c’est en fait assez facile de rester concentré sur le match », a-t-il ajouté.