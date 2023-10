Un autre républicain entre dans la campagne pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord, se préparant à dépenser des millions

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) — Un avocat chevronné de Caroline du Nord s’est lancé dans la campagne primaire républicaine pour le poste de gouverneur, s’engageant à dépenser des millions en fonds personnels pour une course qui compte déjà beaucoup de compatriotes républicains arrivés il y a des mois.

Bill Graham de Salisbury, qui a concouru sans succès pour le poste de gouverneur en 2008, a déclaré mercredi qu’il réessayait parce qu’il se considère comme le candidat le plus à même de briser une partie dominante des démocrates dans un État où les républicains ont souvent un avantage dans les élections à l’échelle de l’État.

Les démocrates ont servi au sein de l’exécutif sans interruption depuis 1993, à l’exception d’une période de quatre ans dans les années 2010. Le gouverneur démocrate Roy Cooper, dont le mandat est limité et ne peut pas se présenter en 2024, a soutenu le procureur général Josh Stein, qui s’est inscrit à la course en janvier et a été jusqu’à présent le principal collecteur de fonds de la course.

« Nous avons besoin d’un candidat qui aura les ressources, la discipline et le caractère nécessaires pour vaincre l’extrême gauche Josh Stein en novembre », a déclaré Graham en publiant une vidéo de lancement de la campagne. « Je suis ce candidat et ma campagne le prouvera. »

Graham, un avocat spécialisé dans les blessures corporelles et les décès injustifiés qui a été impliqué dans d’autres entreprises commerciales et philanthropiques, a déclaré qu’il investissait « au moins 5 millions de dollars de ses propres ressources » dans la campagne, la publicité à la télévision dans tout l’État devant commencer la semaine prochaine. Le dépôt officiel des candidatures commence début décembre pour les élections primaires du 5 mars.

Un tel investissement, ainsi que tout don de campagne traditionnel, l’aiderait à rivaliser financièrement avec les candidats au poste de gouverneur du GOP, parmi lesquels le lieutenant-gouverneur Mark Robinson, le trésorier de l’État Dale Folwell et l’ancien représentant américain Mark Walker.

Robinson a déclaré avoir collecté 2,3 millions de dollars au cours du premier semestre de cette année et détenir plus de 3 millions de dollars au début de juillet, les derniers chiffres disponibles. La campagne de Stein a permis de récolter près de 6 millions de dollars au cours de la même période et de disposer de plus de 8 millions de dollars en espèces. Et Folwell a révélé en juillet qu’il avait prêté 1 million de dollars à sa campagne.

Alors que Robinson a été considéré comme le favori du GOP, l’ancien président Donald Trump s’étant engagé à le soutenir, certains responsables du GOP se sont demandé si ses antécédents de commentaires durs sur les questions LGBTQ+ et d’autres sujets pourraient nuire à ses chances aux élections générales.

Parmi les autres candidats républicains au poste de gouverneur figurent l’ancien législateur de l’État Andy Wells et le cadre à la retraite du secteur de la santé Jesse Thomas. Le juge associé de la Cour suprême de l’État, Mike Morgan, a récemment annoncé sa candidature à l’investiture démocrate le mois dernier.

Graham, 62 ans, est un ancien procureur local dont le travail a consisté à poursuivre le gouvernement fédéral au nom des Marines de Camp Lejuene et de leurs familles qui ont été exposées à de l’eau potable contaminée et ont développé un cancer dans certains cas. Il a déjà travaillé pour le sénateur américain Jesse Helms au sein de la commission sénatoriale de l’agriculture.

Graham est entré sur la scène politique publique de l’État au milieu des années 2000, en fondant les conservateurs unis de Caroline du Nord et en menant un effort visant à réduire la taxe sur l’essence de l’État.

Graham a terminé troisième lors de la primaire du gouverneur du GOP en mai 2008 contre le maire de Charlotte de l’époque, Pat McCrory, obtenant 9 % des voix.

Le programme de campagne de Graham comprend l’élimination de la taxe locale de 2 % sur les produits d’épicerie, la création de crédits d’impôt pour les premiers acheteurs de maison, la peine de mort pour les trafiquants de fentanyl et les trafiquants d’êtres humains, et la création d’une « Commission des valeurs familiales de Caroline du Nord ».