Tout d’abord, le père de Theresa Pirozzi, âgé de 85 ans, est tombé malade et a été transporté à l’hôpital dans une ambulance. Quelques jours plus tard, sa mère était si faible qu’elle pouvait à peine marcher. Maintenant, au lieu de se préparer pour Noël, Pirozzi attend avec impatience les mises à jour de l’hôpital où ses deux parents sont en soins intensifs avec le coronavirus.

«Je ne mets pas de décorations ici. Ce n’est tout simplement pas bien, en ce moment », a déclaré Pirozzi depuis la maison de ses parents à Oak Park, en Californie. «Je suis physiquement malade d’inquiétude.»

Le couple est emblématique de l’aggravation de la crise à un rythme alarmant en Californie, où les hôpitaux sont poussés à leurs limites alors que le virus explose dans tout l’État. Vendredi, près de 17000 personnes ont été hospitalisées pour des infections à COVID-19 confirmées ou suspectées et un modèle d’État qui utilise les données actuelles pour prévoir les tendances futures montre que ce nombre pourrait atteindre un nombre insondable de 75000 d’ici la mi-janvier.

Avec plus de 48000 nouveaux cas en Californie, les États-Unis dans leur ensemble ont ajouté un record de 249709 nouveaux cas de COVID-19 en une journée, selon l’Université Johns Hopkins. Dans tout le pays, 2 814 personnes supplémentaires sont mortes, portant le nombre de morts à plus de 313 000.

Le Texas, la Floride, New York et le Tennessee ont tous enregistré plus de 10 400 nouveaux cas chacun. Au cours des deux dernières semaines, la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas aux États-Unis est passée de 183 787 à 219 324 par jour, soit une augmentation de près de 20%.

Les cas étaient à la hausse avant Thanksgiving et les rassemblements de vacances les ont envoyés encore plus haut. Les responsables de la santé craignent désormais que l’augmentation ne soit aggravée uniquement pendant Noël et le Nouvel An. Dans de nombreux endroits, disent les responsables de la santé, les gens fatigués de porter des masques faciaux et de rester à l’écart des autres ne tiennent tout simplement pas compte des précautions suggérées.

Alors que les régulateurs fédéraux ont approuvé deux vaccins pour lutter contre la maladie et que des doses ont déjà été administrées à des milliers de personnes, principalement des travailleurs de la santé, des vaccinations généralisées pour le grand public ne sont pas attendues avant le printemps.

Plusieurs États ont déclaré que le gouvernement fédéral leur avait dit que l’expédition de la semaine prochaine du vaccin Pfizer-BioNTech serait plus petite que prévu initialement. Le général de l’armée en charge de la distribution des vaccins COVID-19 à travers les États-Unis s’est excusé samedi pour «mauvaise communication» avec les États sur le nombre de doses à livrer dans les premiers stades de la distribution.

Dans une autre complication potentielle, le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty, a déclaré samedi que le Royaume-Uni avait informé l’Organisation mondiale de la santé que les responsables pensaient qu’une nouvelle variante du coronavirus pouvait se propager plus rapidement. Le secrétaire britannique à la Santé a déclaré cette semaine que la nouvelle variante serait liée à la montée rapide des cas de COVID-19 dans le sud et le sud-est de l’Angleterre.

En Californie, les hôpitaux de l’État se déforment sous une vague de patients et l’espace de la morgue est à court. Les hôpitaux sont à court de lits dans les unités de soins intensifs et les patients sont pris en charge dans plusieurs sites de débordement. Dans certains endroits, les malades sont triés dans des tentes et des ambulances reculent devant les salles d’urgence parce qu’il n’y a nulle part où loger les patients.

Lorsque le père de Pirozzi, Jerry, est arrivé au centre médical régional de Los Robles à Thousands Oaks, il était tellement rempli de patients qu’il a dû passer deux jours aux urgences avant l’ouverture d’un lit de soins intensifs, a déclaré Pirozzi. Elle a continué d’appeler l’hôpital, mais les infirmières des urgences lui ont dit qu’elles n’avaient pas de chambre, dit-elle.

« Je suis sûr que c’était très difficile pour lui, être confus, ne pas pouvoir respirer, être seul », a déclaré Pirozzi. «Ils font de leur mieux, mais ils sont complètement stressés et surchargés de travail.»

Sa mère, Shirley, a été emmenée dans le même hôpital quatre jours plus tard et a été transférée dans une pièce séparée, a-t-elle déclaré. Pirozzi a déclaré que sa famille n’avait pas dit à Jerry que sa femme de plus de 57 ans était également hospitalisée; elle craint que cela ne l’aggrave.

«Je veux qu’il soit un peu plus fort pour ne pas le faire reculer», a-t-elle déclaré. «Parce que je sais que tout ce qui l’intéresse, c’est sa mariée.

Pirozzi a déclaré que ses deux parents avaient eu des crises de panique. Comme les membres de la famille ne peuvent pas lui rendre visite, elle a remis des notes écrites dans un sac en plastique qu’elle demande aux infirmières de leur lire.

Elle a supplié le public de prendre le virus au sérieux.

«Je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi, en les faisant tomber tous les deux à cinq ou sept jours d’intervalle», a-t-elle déclaré. « Faites tout ce que vous pouvez pour vous protéger parce que vous ne voulez pas que cela vous arrive. »

Richer a rapporté de Boston. L’écrivain Associated Press Jay Reeves de Birmingham, Alabama, a contribué à ce rapport.

Suivez la couverture pandémique d’AP: http://apnews.com/VirusOutbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak.