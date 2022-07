Un autre rapport sur l’inflation à chaud Les bénéfices du T2 rendent la semaine difficile à venir

Commerçants sur le parquet du NYSE, le 29 juin 2022. Source : NYSE

Les données sur l’inflation à la consommation et le début de la saison des résultats du deuxième trimestre pourraient être deux catalyseurs qui entraîneront une course cahoteuse sur les marchés au cours de la semaine à venir. Les bénéfices de PepsiCo sont le premier rapport majeur de la semaine mardi, et ceux de Delta Air Lines mercredi. JPMorgan Chase et Morgan Stanley lancent la saison des résultats bancaires jeudi, et Wells Fargo, Citigroup et PNC Financial, entre autres, suivent vendredi. Un groupe de rapports sur l’inflation pourrait affecter les marchés, car ils aident à donner le ton de l’agressivité que devra faire la Réserve fédérale dans sa lutte pour calmer l’inflation. L’indice des prix à la consommation de juin occupe une place importante mercredi, et les économistes s’attendent à ce qu’il soit plus chaud que le rythme de 8,6 % en glissement annuel de mai. C’est aussi le rapport qui pourrait émouvoir le plus les marchés.

“Le titre devrait être plus élevé. C’est principalement à cause de l’énergie”, a déclaré Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. Il a ajouté que l’inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, pourrait être plus faible. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate atteignaient 122 dollars le baril en juin, mais ont depuis chuté en juillet et se situaient à un peu moins de 105 dollars le baril vendredi. “La question est de savoir dans quelle mesure la modération des prix des biens va être compensée par la hausse continue des prix des services, principalement tirée par les loyers”, a déclaré Boockvar. “Les statistiques du gouvernement ont encore beaucoup de place pour rattraper la hausse des loyers.” Il y a aussi l’indice des prix à la production de juin jeudi, et les investisseurs surveillent de près le rapport sur le sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan de vendredi pour juillet. Ce rapport contient les attentes des consommateurs concernant l’inflation future, une mesure importante surveillée par la Réserve fédérale. Les ventes au détail de juin, une autre mesure de la consommation, sont également publiées vendredi. “PPI est la graine de CPI … et il pourrait avoir une autre poignée de 10%”, a déclaré Boockvar. Les nouvelles données sur l’inflation font suite au solide rapport sur l’emploi de vendredi. En juin, l’économie a ajouté 372 000 emplois, soit environ 120 000 de plus que prévu. Les stratèges disent que le rapport a renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale augmentera ses taux de 75 points de base supplémentaires plus tard ce mois-ci. Un point de base est un centième de point de pourcentage. “C’était suffisant pour continuer sur la voie qu’ils ont choisie. Ce n’est que lorsque vous commencerez à voir augmenter le chômage sur une base mensuelle que je pense que la Fed commencera à plier les genoux”, a déclaré Boockvar.

Une question clé pour les marchés est de savoir quand l’inflation culminera, car elle a déjà continué à flamber plus longtemps que la Fed ne l’avait initialement prévu. “Je pense qu’un risque pour les marchés est le fait que l’inflation n’a peut-être pas atteint son maximum”, a déclaré Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Street Global Advisors. “Je crois toujours que les marchés espèrent au moins, sinon s’attendent à ce que l’inflation décélère.” Alors que les investisseurs surveillent le rythme de l’inflation, la saison des résultats du deuxième trimestre commence. Les bénéfices des entreprises pourraient être la source de certaines turbulences sur les marchés, si les analystes sont contraints de réduire les estimations pour le reste de l’année, comme beaucoup s’y attendent. “La rue n’a pas vraiment changé les estimations. La croissance des revenus a ralenti. Les marges se compriment. Les analystes laissent leurs estimations inchangées”, a déclaré Boockvar. “S’il doit y avoir un réajustement, c’est le moment.” Les bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre devraient augmenter de 5,7 %, selon les données I/B/E/S de Refinitiv. Les estimations des troisième et quatrième trimestres ont légèrement baissé, mais sont toujours de 10,9 % et 10,5 %, respectivement. “Je pense que le marché se prépare à un trimestre de bénéfices difficile, donc on ne sait pas dans quelle mesure cela entraînera de la volatilité”, a déclaré Arone. Il a déclaré que les entreprises continueront de battre, mais peut-être pas autant. “Je pense qu’ils vont abaisser leurs prévisions. Pourquoi pas? Cela facilite simplement la progression. Je pense que la saison des résultats sera une déception. Il sera intéressant de voir comment le marché réagira.” Les actions de la semaine dernière étaient plus élevées, le S&P 500 gagnant 1,9 % à 3 899. Le Nasdaq a augmenté de 4,5 % sur la semaine. Les principaux secteurs les moins performants de la semaine ont été les services publics et l’énergie. Le secteur de la consommation discrétionnaire S&P, qui profite de la baisse des prix du pétrole, a rebondi de plus de 4,5 % sur la semaine.