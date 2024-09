Un autre rappel volontaire émis pour plus de produits

De nouveaux jus de pomme font l’objet d’un rappel volontaire en raison de leur teneur en arsenic. Ce nouveau rappel concerne la marque de jus de pomme Great Value vendue dans les magasins Walmart, qui faisait partie d’un précédent rappel volontaire, et des marques vendues dans plusieurs autres magasins comme Aldi et Walgreens.

UN rappel volontaire a été initiée pour 133 500 caisses de produits fabriqués par Boissons Refresco US Inc. le 26 août.

Quels produits sont visés par le rappel de jus de pomme? Où sont-ils vendus?

Selon le Administration américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA)les produits mentionnés dans le rappel comprennent :

Jus de pomme Great Value de huit onces dans un pack de six ; Walmart (À consommer de préférence avant les dates indiquées : 26 décembre 2024 ; 27 décembre 2024) Vendu en Alabama, Floride, Géorgie, Indiana, Kentucky, Ohio, Maine, New York, Pennsylvanie, Caroline du Sud et Virginie.

Jus de pomme Great Value 96 onces; Walmart (À consommer de préférence avant les dates indiquées : 26 décembre 2024, 27 décembre 2024, 28 décembre 2024) Vendu dans l’Indiana, l’Ohio, le Maine, New York, la Pennsylvanie, Porto Rico et la Virginie.

Jus de pomme 100 % Market Basket; 64 onces; Panier du marché (À consommer de préférence avant la date indiquée : 25 mars 2025)

Super! Jus de pomme à 100 %; 64 onces; Walgreens (À consommer de préférence avant la date indiquée : 25 mars 2025) Vendu en Floride, en Géorgie, en Ohio, en Pennsylvanie et au Wisconsin.

Jus de pomme 100 % Weis; 64 onces; Marchés Weis (À consommer de préférence avant la date indiquée : 25 mars 2025) Vendu dans le Maryland et la Pennsylvanie.

Jus de pomme 100 % Urban Meadow; 64 onces; Tarifs de Brooklyn (À consommer de préférence avant la date indiquée : 26 mars 2025)

Jus de pomme 100 % Natures Nectar ; 64 onces ; Aldi (À consommer de préférence avant les dates indiquées : 26 mars 2025 ; 27 mars 2025) Vendu en Floride, en Géorgie, en Indiana, en Ohio, à New York, en Pennsylvanie, en Caroline du Sud et au Wisconsin.

Jus de pomme 100 % Wellsley Farms; 96 onces; BJ et Walmart (À consommer de préférence avant la date indiquée : 26 mars 2025) Vendu en Floride, au Massachusetts et au New Jersey.

Jus de pomme 100 % Solevita; 64 onces; Lidi États-Unis (À consommer de préférence avant la date indiquée : 27 mars 2025)

Jus de pomme 100 % Clover Valley ; 64 onces ; Dollar Général (À consommer de préférence avant la date indiquée : 27 mars 2025) Vendu en Floride, en Géorgie, au Kentucky, en Indiana, en Ohio, à New York et en Caroline du Sud.



Produits rappelés :Rappel du jus de pomme Great Value en raison de l’arsenic : la FDA, Walmart et le fabricant publient des déclarations

Inquiétudes concernant les niveaux d’arsenic

L’agence fédérale a déclaré que les produits à base de jus de pomme « contiennent de l’arsenic inorganique au-dessus du niveau d’action fixé dans les directives destinées à l’industrie ».

La FDA ajoute que « les recherches actuelles indiquent que l’arsenic inorganique est plus dangereux que l’arsenic organique ». L’agence fédérale précise également que l’exposition à long terme des adultes à l’arsenic inorganique a été associée à des troubles cutanés, à des risques accrus de cancer de la peau, de la vessie et du poumon, ainsi qu’à des maladies cardiovasculaires.

Une exposition à court terme à l’arsenic inorganique peut provoquer des nausées, des vomissements, des ecchymoses et des sensations d’engourdissement ou de brûlure dans les mains et les pieds, indique la FDA.

L’arsenic inorganique est un cancérigène confirmé, qui peut provoquer le cancer, et est un « contaminant chimique dans l’eau potable à l’échelle mondiale », selon le Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’organisation intergouvernementale affirme que les composés inorganiques de l’arsenic, que l’on trouve généralement dans l’eau, sont très toxiques. En revanche, les composés organiques de l’arsenic, que l’on trouve dans les fruits de mer, sont moins nocifs.

Téléchargez l’application USA TODAY pour accéder au cœur de l’actualité Rappel de jus de pomme vendu chez Walmart, Aldi, Walgreens, BJ’s et bien d’autres magasins en raison de niveaux d’arsenic L’avocat de la sécurité alimentaire prévient qu’il y aura davantage de cas de listériose dans le cadre d’une épidémie liée à la charcuterie Boar’s Head Les CDC signalent 6 décès supplémentaires et de nouveaux cas dans l’épidémie de listeria à Boar’s Head depuis début août Rappel du jus de pomme Great Value en raison de l’arsenic : la FDA, Walmart et le fabricant publient des déclarations L’usine de Boar’s Head liée à l’épidémie de listeria présentait des insectes, des moisissures et du mildiou, selon les inspecteurs La carte montre que 18 États sont touchés par une épidémie de listériose liée à la charcuterie Boar’s Head Rappel de jus de pomme vendu chez Walmart, Aldi, Walgreens, BJ’s et bien d’autres magasins en raison de niveaux d’arsenicL’avocat de la sécurité alimentaire prévient qu’il y aura davantage de cas de listériose dans le cadre d’une épidémie liée à la charcuterie Boar’s HeadLes CDC signalent 6 décès supplémentaires et de nouveaux cas dans l’épidémie de listeria à Boar’s Head depuis début aoûtRappel du jus de pomme Great Value en raison de l’arsenic : la FDA, Walmart et le fabricant publient des déclarationsL’usine de Boar’s Head liée à l’épidémie de listeria présentait des insectes, des moisissures et du mildiou, selon les inspecteursLa carte montre que 18 États sont touchés par une épidémie de listériose liée à la charcuterie Boar’s Head

Le jus de pomme Great Value vendu chez Walmart fait l’objet de deux rappels à quelques jours d’intervalle

Lors du rappel précédent du jus de pomme Great Value de 230 ml vendu en pack de six, Refresco Beverages US Inc. avait également indiqué que l’arsenic inorganique était la cause du rappel. Le rapport original a été publié le 15 août.

Le rappel a été initié par l’entreprise par Refresco Beverages US Inc., le fabricant des jus de pomme. Dans le cadre d’un rappel initié par l’entreprise, l’entreprise peut retirer le produit concerné qui contrevient aux réglementations de la FDA, a déclaré l’agence sur son site Web.

« La sécurité des consommateurs est toujours notre priorité absolue », a déclaré à USA TODAY Antonella Sacconi, porte-parole de Refresco Beverages US Inc. « Le 23 août 2024, par mesure de précaution, nous avons volontairement lancé le rappel de certains lots sélectionnés de produits à base de jus de pomme 100 % fabriqués à partir de concentré fourni par le fournisseur. »

Le 23 août, le rappel a été mis à niveau vers Classe IIqui est défini par la FDA comme un produit qui « peut entraîner des conséquences néfastes temporaires ou médicalement réversibles sur la santé ou pour lequel la probabilité de conséquences néfastes graves sur la santé est faible ».

Walmart a tenté de retirer le jus de pomme Great Value des rayons des magasins. Le détaillant a déclaré à USA TODAY qu’il prévoyait de faire de même pour ce rappel.

« La santé et la sécurité de nos clients sont toujours une priorité absolue », a déclaré Annie Patterson, porte-parole de Walmart. « Nous avons retiré les produits de nos magasins concernés et travaillons avec le fournisseur pour enquêter. »

Sacconi a déclaré qu’« à ce jour, aucun incident causé par ces produits n’a été signalé ».

Le dernier rappel de jus de pomme est répertorié comme non encore classé ; la FDA est toujours en cours d’évaluation

Sur le site Web de la FDA, tous les rappels sont affichés dans le Rapport d’application de la loi section où vous pouvez localiser les rappels hebdomadaires par mois et par année.

Chaque rappel est publié dans le rapport d’application de la loi et est classé dans les classes I, II, III, en attente ou non encore classé. Ce dernier rappel de jus de pomme est répertorié comme non encore classé. C’est une façon pour l’agence d’informer le public des risques potentiels avant qu’une évaluation ne soit effectuée.

« Dans ces cas, la FDA a déterminé que l’action d’une entreprise correspond à la définition d’un rappel », a déclaré Enrico Dinges, porte-parole de la FDA, dans un communiqué adressé à USA TODAY. « Cependant, la FDA n’a pas encore terminé son évaluation du danger posé par le ou les produits rappelés – il s’agit d’une classification en attente. »

« Une fois que la FDA aura terminé l’évaluation des dangers, l’entrée du rapport d’application sera mise à jour avec la classification du rappel (Classe I, II ou III) indiquant le danger posé par le(s) produit(s) rappelé(s) », a déclaré Dinges.