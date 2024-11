Un autre propriétaire de médias milliardaire cherche à se débarrasser d’un magazine emblématique

Repéré sélectionne les produits de manière indépendante. Si vous achetez quelque chose sur nos publications, nous pouvons gagner une petite commission.

Perdre du poids est un défi, mais trouver la bonne ressource pour vous soutenir dans votre parcours est un autre casse-tête en soi. Des prix exorbitants aux protocoles restrictifs et inefficaces, l’industrie du régime manque de solutions qui font des différences significatives à un prix raisonnable. Si vous êtes prêt à adopter un mode de vie plus sain, Simple peut vous aider à vous améliorer sans vous ruiner ni modifier radicalement votre style de vie.

Simple est une application innovante basée sur l’IA qui propose un coaching personnalisé pour vous permettre de prendre des décisions plus judicieuses en matière de bien-être. Tirant parti d’une méthode scientifique sûre et soutenue par des experts, Simple vous guide tout au long du processus de perte de poids en mettant l’accent sur le bien-être à long terme.

Le Simple Le processus commence par une enquête sur vos objectifs, vos préférences et vos expériences passées de perte de poids, qui est utilisée pour élaborer un plan personnalisé qui correspond à votre style de vie. Une fois inscrit, Simple donne accès à des outils tels que l’enregistrement des aliments, l’analyse nutritionnelle et les plans d’entraînement quotidiens. Simple met également l’accent sur le jeûne intermittent, donc l’application comprend un tracke r pour vous assurer de réduire vos calories en toute sécurité.

Pour rendre les choses encore plus faciles, Simple comprend également Avo, un assistant de bien-être alimenté par l’IA qui répond instantanément à vos questions. En d’autres termes, vous aurez une ressource 24h/24 et 7j/7 vers qui se tourner pour des idées de recettes saines, des suggestions d’entraînement et bien plus encore. Au fur et à mesure que vous interagissez avec Avo, celui-ci comprend mieux vos préférences et garantit que ses conseils sont spécifiquement adaptés à vos besoins.