Un autre propriétaire de chien signale une rencontre avec un coyote dans la communauté de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Un autre propriétaire de chien de Langley a rapporté une rencontre troublante avec un coyote.

Amber Medeiros promenait son chien Sage, un croisement de laboratoire-pit-beagle de taille moyenne, à Meadows Edge Park sur la 64e avenue près de la 198e rue à Langley Meadows vers 6 h 30 le 15 juin, lorsqu’un coyote a commencé à les traquer.

Medeiros a utilisé un “correcteur pour animaux de compagnie” à air comprimé (qui émet un sifflement pour interrompre le comportement indésirable d’un chien) pour empêcher le coyote de suivre.

Elle a dit qu’elle devait l’utiliser trois à quatre fois.

«Quand nous nous sommes suffisamment éloignés, hors de vue, nous l’avons réservé en haut de la colline. Sans le correcteur d’animaux du compresseur d’air pour l’arrêter, je ne suis pas sûr [of] le résultat.”

“Cela m’a vraiment fait très peur”, a déclaré Medeiros au Langley Advance Times.

“C’était un énorme coyote et je me remets d’une opération au cou et je ne serais pas capable de gérer une rencontre [that was] plus agressif. Quand nous sommes sortis de sa vue [I] couru mon chien aussi vite que possible pour s’enfuir, et chaque personne que je croisais, je leur faisais savoir de faire attention.

Medeiros a également signalé l’incident au BC Conservation Officer Service (COS).

“Maintenant, chaque promenade matinale me rend nerveux et je suis encore plus attentif à mon environnement pour me préparer. Je porte un spray correcteur pour animaux de compagnie et un spray pour coyote, juste au cas où », a expliqué Medeiros.

Alors que Medeiros a dit qu’elle ressentait pour les animaux qui sont poussés hors de leurs espaces par toute la croissance et la construction à Langley, “mais c’est toujours super effrayant de se retrouver face à face avec un animal agressif.”

À LIRE AUSSI: Une femme d’Aldergrove sauvée d’une attaque de coyote localise de bons samaritains

La confrontation de Medeiros et Sage avec un coyote s’est produite peu de temps avant deux autres incidents signalés de coyotes s’en prenant à des propriétaires de chiens et à leurs animaux de compagnie dans la communauté d’Aldergrove de Langley, qui se sont produits les 15 et 29 juillet.

Kristy Addison a failli perdre son petit Keeshond Cena, âgé de sept ans, au profit de trois coyotes lors de l’incident du 29 juillet, juste au sud de Robertson Crescent sur la 244e rue alors qu’ils se promenaient.

Addison a subi quelques trous dans la jambe de son pantalon et une petite ecchymose sur sa jambe, tandis que son chien a perdu quelques touffes de fourrure lorsqu’un coyote a tenté de s’en prendre à Cena. Elle et son chien ont été secourus par un VUS de passage qui a fui les coyotes.

LIS AUSSI: Deuxième attaque de coyote en deux semaines signalée à Aldergrove

Après que l’incident d’Addision a été signalé, la rencontre du 15 juillet a été révélée, impliquant un propriétaire de chien et une meute de coyotes à quelques pâtés de maisons.

Un gros chien, un berger allemand, aurait été la cible d’une meute de coyotes, selon une publication sur les réseaux sociaux.

Le chien et le propriétaire se sont échappés.

