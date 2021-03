Le nom est une bouchée. Et les parenthèses font partie intégrante de ce nom. Pourtant, une fois que nous aurons dépassé ce défi, vous apprécierez vraiment beaucoup le haut-parleur Bluetooth portable Xiaomi Mi (16W). Le fait est que, dans un marché rempli à ras bord de haut-parleurs Bluetooth à un prix inférieur à 3000 Rs, de marques connues et inconnues, le haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W) a du pain sur la planche. Ou alors vous pensez. Mais en réalité, ce haut-parleur Bluetooth de la maison Xiaomi India ne fait absolument pas face à un tel défi. En fait, oubliez le prix de 2499 Rs pour une seconde, et tout ce qui concerne le haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W) convient parfaitement à une catégorie ci-dessus. Ceci, à plus d’un titre, correspond à ce que des haut-parleurs autour du prix de 7 000 Rs offriraient. Les goûts de l’Ultimate Ears Boom 2, du Bose SoundLink Micro et du JBL Flip 5 sont ce que cela veut dire. Pas des haut-parleurs Bluetooth abordables et abordables.

Alors que vous restez quelque peu étonné par le prix de Rs 2499, le haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W) fait sa présence plus que correctement enregistrée avec un design non pointilleux mais très robuste. Pendant que vous le tenez, vous vous interfacerez avec un mélange de tissu en maille qui s’enroule autour du haut-parleur et de certains inserts en caoutchouc, comme pour les commandes. Il se sent bien assemblé, même si le maillage est un peu plus rugueux. Vous pouvez l’avoir dans les options de couleur noir et bleu. Il y a également des pieds en caoutchouc intégrés, qui font vraiment bien pour garder ce haut-parleur bluetooth en place et ne pas le faire sauter, sauter et sauter sur une table alors qu’il pompe les basses. L’imperméabilisation IPX7 me permet d’être immergé dans jusqu’à 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum et il en ressortira indemne. Cela signifie que vous pouvez l’utiliser à l’extérieur et même près de la piscine chez un ami, sans vous soucier des dégâts d’eau.

Ce qui est agréable, c’est l’ajout de la boucle en tissu de la lanière, qui vous permet de la déployer également verticalement, par exemple par un crochet sur le mur. Les boutons sont grands, bien marqués, ce qui aiderait à peu près tout le monde à l’utiliser et la possibilité de basculer entre les modes normal et grave ajoute un attrait supplémentaire. Cela étant dit, il n’est pas très intuitif de se rappeler d’appuyer sur les boutons de volume + et de lecture / pause pour effectuer le changement. De plus, la finition caoutchoutée du panneau de commande a tendance à attraper la poussière qui se loge à peu près sans vous demander pardon et est difficile à nettoyer. Dans l’ensemble, la plupart des éléments du design du haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W) fonctionnent tout simplement bien, et cela plaira à de nombreux utilisateurs potentiels.

Vous seriez surpris de la qualité du son du haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W). J’étais, pour être honnête. Le matériel audio qui se trouve à l’intérieur comprend deux pilotes audio de 8 watts et la possibilité de basculer entre les modes normal et Deep Bass. Remarquez que bien que les contours le suggèrent, ce n’est pas un haut-parleur à 360 degrés et les deux pilotes audio sont orientés vers l’avant. Placez-le horizontalement à l’aide des pieds en caoutchouc intégrés ou verticalement, mais la direction dans laquelle les enceintes regardent doit être tournée vers vous. Il y aura un léger changement dans la perception directionnelle de l’audio si le placement n’est pas optimal, mais rien qui vous fera vous lever et inverser la tendance. La clarté de l’audio, la capacité à être très fort si c’est ce que vous voulez et le fait que cela pompe vraiment les basses fréquences mieux que n’importe lequel de ses rivaux, sont les points forts indéniables du haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W). Comme vous vous en doutez, ce haut-parleur Bluetooth a été réglé pour un son vif, et cela fonctionnera mieux avec la musique à tempo rapide. Cela étant dit, changez de vitesse et passez à une liste de lecture plus calme, et le haut-parleur Bluetooth portable Mi donne également de bons résultats dans ce scénario.

Si vous voulez vraiment que deux de ces enceintes remplissent une grande pièce, cela est également possible avec l’option de couplage stéréo qui vous permet de les faire fonctionner dans une configuration à 2,0 canaux. Je n’avais pas de deuxième haut-parleur pour être en mesure de mieux illustrer à quel point l’installation était facile ou les performances se sont avérées être, mais en gardant à l’esprit le type de puissance de l’un de ces haut-parleurs, deux seraient probablement un charme. . Avec un budget assez strict. Le haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W) n’a pas d’application compagnon sur le smartphone, et il n’y a vraiment aucun moyen pour vous de modifier les paramètres d’égalisation et plus encore. Cela, s’il avait fait partie du menu, aurait vraiment profité d’un autre pas.

L’autonomie de la batterie 2600mAh devrait également impressionner. Xiaomi revendique environ 13 heures d’autonomie. Après 8 heures de lecture de musique à environ 40% du volume, quelques minutes, le haut-parleur a encore 50% de charge. Selon ces statistiques, l’autonomie finale de la batterie devrait être supérieure à ce que Xiaomi a affirmé. Et c’est toujours une bonne chose.

Le dernier mot: voici à quoi ressemblent les gagnants

Le fait est que, malgré une grande population de haut-parleurs Bluetooth qui se disputent votre attention autour de ce prix, le haut-parleur Bluetooth portable Mi (16W) n’a vraiment pas de véritable concurrence. Rien ne sonne vraiment aussi bien, et cela devrait à peu près mettre fin au débat dans votre esprit. Ajoutez à cela les capacités de robustesse, la batterie robuste, la possibilité de configurer deux d’entre eux par paire et la flexibilité d’un mode basse, tous ajoutent à ce qui est un gagnant indéniable. Ce sera Rs 2.499 bien dépensé. Et en fait, vous pouvez multiplier cela par deux et toujours obtenir une offre fantastique sur la paire. Cela en vaudra la peine.

D’une certaine manière, cela suit la tendance définie par le Mi Smart Speaker il n’y a pas si longtemps, offrant le type d’expérience audio que les haut-parleurs intelligents basés sur Google Assistant n’offrent pas, à des prix vraiment abordables. Et avant cela, les écouteurs sans fil Redmi Buds S et Mi True Wireless Earphones 2, qui ont considérablement repoussé les limites des écouteurs sans fil abordables.