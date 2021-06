Un autre Pr**k dans le mur ? Roger Waters reproche à Mark Zuckerberg d’avoir voulu utiliser la chanson de protestation de Pink Floyd dans un film publicitaire sur Instagram

Lors d’un forum public en soutien au fondateur emprisonné de WikiLeaks Julian Assange à New York la semaine dernière, Waters a brandi une feuille de papier et a affirmé que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, lui avait offert « une énorme somme d’argent » pour la permission d’utiliser sa ballade de protestation classique de 1979 contre la conformité.

« C’est donc une missive de Mark Zuckerberg à moi… avec une offre d’une énorme, énorme somme d’argent et la réponse est : » va te faire foutre ! Pas de moyen putain de roi !’ » a déclaré Waters, s’attirant les applaudissements de la foule.

Le courrier attribué à Zuckerberg indiquait apparemment que la chanson serait utilisée « en préparation pour un film pour promouvoir Instagram. »

La légende du rock de 77 ans a déclaré qu’il n’avait évoqué que la lettre – qui notait que le « intemporel » Chansons « sentiment de base » était encore « courant et nécessaire aujourd’hui » – puisqu’il s’agissait d’une démonstration de la technologie du géant « mouvement insidieux… pour s’emparer d’absolument tout. »

«Donc, ceux d’entre nous qui ont un pouvoir, et j’en ai un petit peu – en termes de contrôle de la publication de mes chansons, je le fais de toute façon. Donc, je ne serai pas partie prenante à ce taureau *** t, Zuckerberg », dit Waters.

@Facebook et @finkd vouloir acquérir quelque chose ne veut pas dire qu’ils y arrivent toujours @pinkfloyd Roger Waters répond à Mark Zuckerberg voulant acquérir The Wall When sycophantic gatekeeping #EFFUXR s évoluer une colonne vertébrale comme dans d’autres industries #VR#XR#AR peut-être un. pic.twitter.com/kwLfr89UYk – Navdeep Singh Rajwanshi (@TheGameVeda) 13 juin 2021

Se référant à la censure présumée de la plate-forme de matériel lié à Assange, Waters a déclaré que la chanson serait utilisée pour faire « Facebook et Instagram encore plus gros et plus puissants » afin de « continuez à nous censurer tous dans cette pièce » et empêcher l’histoire d’Assange de « s’adresser au grand public ».

Plus tard, en réponse à une question sur la suppression de Facebook, Waters a déclaré : « Comment est-ce que cette petite pr ** k, qui a commencé à dire: » Elle est jolie, nous lui donnerons un quatre sur cinq. Elle est moche, on va lui en donner un ‘… Comment putain a-t-il eu du pouvoir dans quoi que ce soit ?

« Et pourtant le voici, l’un des idiots les plus puissants du monde », a ajouté Waters, qui avait rejoint le frère et le père d’Assange lors de l’événement à New York, qui a lancé une tournée américaine d’un mois pour sensibiliser le public à la situation difficile du militant emprisonné.

Après que la vidéo des remarques ait été largement partagée, Waters a doublé ses déclarations dimanche et a contesté « trolls » et « pr**ks » à « Appelez-moi d’hypocrite pour avoir publié ceci sur la plate-forme censurée de merde de Zuckerberg @Facebook maintenant. »

.@petercronau, merci d’avoir prêté attention frère. Appel à tous les trolls, allez, connards, traitez-moi d’hypocrite pour avoir publié cela sur la plate-forme censurée de merde de Zuckerberg @Facebook à présent. https://t.co/3NYrW7Pw2i – Roger Waters (@rogerwaters) 12 juin 2021

Depuis avril 2019, Assange est incarcéré sans caution dans la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, après avoir été expulsé de force de l’ambassade de l’Équateur à Londres pour être extradé vers les États-Unis.

En janvier, un tribunal de Londres a bloqué une demande d’extradition en raison de préoccupations concernant l’effet que les conditions de détention aux États-Unis auront sur la santé mentale d’Assange.

Le jour de son arrestation, les États-Unis ont dévoilé l’acte d’accusation contre l’espionnage contre Assange, qui avait été déposé en secret par le ministère de la Justice de l’administration Trump en mars 2018. Bien que Joe Biden occupe désormais la Maison Blanche, peu de choses ont changé.

Dans une interview avec RT vendredi, Waters a déclaré qu’Assange était « être cité en exemple : gardez votre bouche fermée ou cela vous arrivera. Ils essaient de tuer Julian Assange parce qu’il a dit la vérité, et c’est dégoûtant.

S’il est extradé et condamné, Assange pourrait être condamné à une peine de 175 ans de prison.

« Nous savons avec certitude qu’il n’a commis aucun crime. Il n’a fait que rapporter la nouvelle. Si c’est un crime, alors nous devrions enfermer les comités de rédaction du New York Times et de tous les autres… Waters a déclaré à RT.

