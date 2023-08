Un autre politicien équatorien abattu

Pedro Briones est le troisième législateur du pays sud-américain à avoir été tué au cours du mois dernier

Le chef du parti local, Pedro Briones, a été abattu par des hommes armés à son domicile dans la province d’Esmeraldas, dans le nord du pays, ce qui semble être le dernier d’une série d’assassinats à motivation politique en Équateur.

La fusillade mortelle de Briones est survenue cinq jours seulement après que le candidat présidentiel Fernando Villavicencio a été abattu en plein jour dans la capitale Quito mercredi dernier. Villavicencio était à la troisième place dans les sondages avant l’élection présidentielle anticipée de dimanche et était un opposant déclaré à la montée du crime organisé et de la corruption dans le pays.

« L’Équateur vit son époque la plus sanglante », Luisa Gonzalez, favorite lors des élections du 20 août pour le parti Révolution citoyenne dont Briones était également membre, a écrit sur les réseaux sociaux. « Un câlin sincère à la famille de son collègue Pedro Briones, tombé entre les mains de la violence. »

Gonzalez a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait renforcé son service de sécurité après les assassinats, mais qu’elle avait refusé de porter un gilet pare-balles. « J’ai foi en Dieu » dit-elle. « C’est lui qui prend soin de nous. »

L’ancien président équatorien Rafael Correa, fondateur du parti Révolution citoyenne, a ajouté : « Ils ont assassiné un autre de nos collègues à Esmeraldas. Trop c’est trop! »

Les autorités n’ont pas précisé les circonstances précises du meurtre de Briones, mais les médias locaux ont rapporté qu’il avait été abattu par des hommes armés qui ont ensuite pris la fuite à moto.

La province d’Esmeraldas, située à la frontière de l’Équateur avec la Colombie, a été l’une des régions les plus touchées par la violence dans le pays, car sa situation sur la côte Pacifique en fait un endroit attrayant pour le trafic de drogue, en particulier de cocaïne, vers les États-Unis. et européenne.

Le 26 juillet, Augustin Intriago, maire de la troisième plus grande ville d’Équateur, Manta, a également été tué par balle quelques semaines seulement après sa réélection en mai.

Des vagues de violence croissante liées à la drogue ont fait des milliers de morts en Équateur au cours des trois dernières années alors que des gangs locaux, aidés par des cartels de Colombie et du Mexique, se sont battus pour influencer et contrôler les rues et les itinéraires de trafic de drogue. Les politiques conçues pour réduire la violence liée à la drogue ont dominé le récit avant les élections de ce week-end.

Samedi, les autorités pénitentiaires ont transféré le chef de l’un des gangs les plus puissants d’Équateur, Los Choneros, dans un établissement à sécurité maximale. Villavicencio avait précédemment accusé le chef du groupe, Adolfo Macias, connu sous le nom de «Fito», de liens avec le puissant cartel de la drogue mexicain de Sinaloa – et a déclaré qu’il avait reçu des menaces de mort de la part du groupe quelques jours seulement avant son assassinat.