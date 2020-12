Pékin et Moscou ont annoncé une extension de leur coopération dans l’exploration spatiale et les technologies associées, renforçant leur alliance alors que la rivalité sino-américaine se poursuit.

Leur coopération a été annoncée mercredi lors de la mission de la Chine visant à faire atterrir un vaisseau spatial sur la Lune pour collecter des échantillons de roches et de sols, faisant avancer les affirmations de Pékin pour contester la suprématie du programme spatial américain.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang et son homologue russe Mikhail Mishustin ont annoncé mercredi un communiqué conjoint via leur vidéoconférence, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua, ajoutant que les deux premiers ministres avaient également exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans la recherche et le développement de vaccins et de médicaments pour combattre. la pandémie de Covid-19.

La Russie a signalé jeudi plus de 28000 nouveaux cas de Covid-19, son total le plus élevé en une seule journée. Ses 2,3 millions et plus de cas signalés sont le quatrième total le plus élevé derrière le Brésil, l’Inde et les États-Unis.

Le communiqué a déclaré que la Russie et la Chine étendraient leur coopération dans l’exploration lunaire et dans l’espace lointain, la technologie de communication par satellite, les composants aérospatiaux et le satellite scientifique Spektr-M proposé par la Russie.

Destiné à étudier les objets de l’espace lointain et à rechercher la vie extraterrestre, le budget de Spektr-M a été réduit l’année dernière et il ne devrait pas être lancé avant 2030, selon les médias russes.

Les deux parties ont déclaré qu’elles exploreraient une coopération à long terme dans le domaine de la navigation par satellite en améliorant la compatibilité des satellites chinois BeiDou et russe Glonass.

La Russie a hérité des technologies spatiales de l’ex-Union soviétique et du rôle de partenaire le plus important du programme spatial américain, les scientifiques et les astronautes des deux pays ayant travaillé ensemble depuis la mission spatiale Apollo-Soyouz de 1975.

Sa coopération potentielle avec Pékin pourrait rendre les États-Unis préoccupés par les progrès de la Chine dans l’espace, selon le commentateur militaire et ancien instructeur militaire chinois Song Zhongping.

La fusée Y5 Long March-5, transportant la sonde lunaire Chang’e-5, décolle du centre de lancement spatial de Wenchang à Wenchang, province de Hainan, le 24 novembre. Photo: Reuters alt = La fusée Y5 Long March-5, transportant le Sonde lunaire Chang’e-5, décolle du centre de lancement spatial de Wenchang à Wenchang, province de Hainan, le 24 novembre. Photo: Reuters

« En retard dans l’espace [sphere]«Si la Russie travaille avec la Chine, elle pourrait former un nouveau modèle dans le domaine spatial, dirigé individuellement par les États-Unis et la Chine à l’avenir», a déclaré Song.

Avec des programmes spatiaux impliquant des technologies à double usage ayant des applications militaires et civiles, la coopération sino-russe profiterait aux industries militaires des deux parties, a déclaré Song.

Le programme chinois lié à l’armée s’est développé rapidement depuis qu’il est devenu le troisième pays à lancer indépendamment un astronaute en orbite en 2003, quatre décennies après les Soviétiques et les Américains.

La Chine a lancé son premier laboratoire en orbite temporaire, Tiangong-1, en 2011, suivi d’un deuxième en 2016, et prévoit de lancer une station spatiale permanente dès 2022.

La Russie n’a pas de station spatiale active indépendante. Sa dernière station, Mir-1, est revenue sur Terre en 2001, et après un manque d’investissement, sa station Mir-2 a fait partie de la Station spatiale internationale, dirigée par les États-Unis.

L’expert militaire basé à Hong Kong, Liang Guoliang, a déclaré que Pékin et Moscou pourraient être pragmatiques de travailler ensemble sur une station spatiale chinoise, les deux pays étant la cible de sanctions américaines.

« La Chine a besoin de l’expérience de la Russie dans l’espace lointain, tandis que la Russie souhaite que le financement chinois de la recherche continue [advancing its] programme de recherche spatiale, ainsi que d’aider les scientifiques russes à conserver leur emploi », a déclaré Liang.

Le manque de financement de la recherche a été un problème majeur pour les scientifiques russes. Le gouvernement américain conserve la Russie comme principal fournisseur de moteurs de fusée de la Nasa – largement considéré comme un stratagème pour empêcher les scientifiques russes de fusée RD-180 de travailler avec la Corée du Nord et l’Iran.

Les premiers ministres Li et Mishustin ont également promis de partager les opportunités de développement et de renforcer la coopération dans le commerce, l’agriculture, les transports, l’énergie et les infrastructures, a rapporté Xinhua.

Les deux pays ont convenu d’organiser un exercice conjoint l’année prochaine sur la gestion d’une épidémie de maladie infectieuse.

Cet article a été initialement publié dans le South China Morning Post (SCMP), le reportage vocal le plus fiable sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer l’application SCMP ou visiter le Facebook et Twitter pages. Copyright © 2020 South China Morning Post Publishers Ltd.Tous droits réservés.

Copyright (c) 2020. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.